«Войска не выведем»: Затулин заявил, что Абхазия и Осетия не вернутся в Грузию

Россия не рассматривает вариант возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, Москва будет соблюдать все договоры в сфере безопасности, войска из регионов выведены не будут, заявил НСН первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Правительство Грузии положительно оценивает заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить, в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, будет готова помочь. Затулин раскрыл позицию России по этому вопросу.