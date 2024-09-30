«Войска не выведем»: Затулин заявил, что Абхазия и Осетия не вернутся в Грузию
Константин Затулин заявил НСН, что сближение Грузии, Абхазии и Южной Осетии не означает вывод российских войск.
Россия не рассматривает вариант возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, Москва будет соблюдать все договоры в сфере безопасности, войска из регионов выведены не будут, заявил НСН первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Правительство Грузии положительно оценивает заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить, в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, будет готова помочь. Затулин раскрыл позицию России по этому вопросу.
«Разве сближение подразумевает вывод российских войск? У нас есть договоры с Абхазией и Южной Осетией по вопросам безопасности, по военным вопросам и так далее. Никто этот вопрос не обсуждает, Лавров сказал то, что он сказал, он не имел в виду вывод войск. Речь идет о том, что надо в Абхазии, Осетии и Грузии признавать реальности, налаживать формы какого-то реального взаимодействия в рамках межгосударственных отношений. Слова Лаврова не надо понимать как заинтересованность России в том, чтобы Южная Осетия и Абхазия вернулись в состав Грузии. Этот вопрос давно ушел. Если они между собой будут налаживать экономические, деловые отношения, это всегда положительно», - объяснил он.
Ранее в сентябре основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе митинга в городе Гори пообещал принести извинения Южной Осетии в случае победы его партии на парламентских выборах, которые состоятся 26 октября, передает «Радиоточка НСН».
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