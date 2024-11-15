«Раскачать перед выборами»: Затулин объяснил массовые протесты в Абхазии
Депутат Госдумы Константин Затулин заявил НСН, что заключение инвестсоглашения с Россией для Абхазии выгодно, а оппозиция устраивает акции протеста, чтобы раскачать стабильность в стране перед предстоящими выборами президента в 2025 году.
Массовые протестные акции оппозиции в Абхазии, вспыхнувшие на фоне планировавшейся ратификации парламентом инвестиционного соглашения с Россией, депутат Госдумы Константин Затулин в беседе НСН расценил как намерение раскачать ситуацию в республике перед грядущими президентскими выборами.
«Россия исходит из того, что Абхазия является ее союзником, страной, которую мы признали и поддержали. [Если соглашение не будет ратифицировано], то будут существенно сокращены возможности оказать Абхазии помощь. А она, скажем прямо, зависит от этой помощи. Это в расчет оппозиционеры не берут, потому логика, тех, кто организует манифестации: чем хуже - тем лучше перед выборами. А дальше мы, дескать, придем к власти и обо всем договоримся. Я бы их предостерег от такого авантюризма», - сказал Затулин.
Сотни протестующих собрались сегодня у здания парламента Абхазии в Сухуме, где депутаты намеревались принять решение по ратификации инвестсоглашения с Россией. Рассмотрение соглашения было сорвано, а дата следующего собрания пока не объявлена. Однако противники договора с Россией не разошлись: они потребовали отклонить ратификацию и существенно ее доработать. Грузовик протестующих выломал ворота забора, ограждающего территорию парламента. Участники беспорядков взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе кабинет министров и парламента. Силовики, обеспечивавшие порядок внутри, покинули их. После этого начались переговоры представителей оппозиции и правительства.
«Конечно, это (отказ от инвестсоглашения – ред. НСН) не в интересах Абхазии. Люди, которые пришли к парламенту, это представители оппозиции, которые ищут любой повод для того, чтобы накануне будущих президентских выборов раскачать стабильность в республике и сформировать негативный образ власти. Им все равно, какой повод использовать. С некоторых пор они ничего лучшего не нашли, как пытаться торпедировать те или иные российско-абхазские договоренности. Они в чем-то подозревают и Россию, и тех, кто с ней договаривается. Не вижу ничего хорошего в том, что оппозиция в Абхазии избрала такой метод – ни для республики, ни для самой оппозиции», - добавил Затулин.
Депутат утверждает, что большая часть жителей Абхазии спокойно воспринимает или поддерживает инвестирование со стороны России. По его словам, это было продемонстрировано, когда оппозиция «устроила репетицию» в понедельник, 11 ноября, перекрыв мосты и дороги.
«Больше всего по этому поводу возмущались простые граждане. В результате пришлось эти мосты и дороги разблокировать», - считает он.
Затулин надеется, что протестующая оппозиция придет к соглашению внутри себя и прекратит акции.
«В оппозиции есть разные люди, в том числе оголтелые. Есть и вполне достойные, критично относящиеся к власти, имеющие свою точку зрения, но при этом понимающие свою ответственность. Я надеюсь, что одни других урезонят и что никаких противоправных действий при этом совершенно не будет. Абхазия - маленькая страна, и рисковать я бы никому не советовал. Я очень надеюсь, что депутаты будут объективно, а не под влиянием эмоций оценивать договоренность, которая никакого ущерба для Абхазии не принесет. Наоборот, только снимет вопросы, которые копились годами», - добавил Затулин.
Протесты в Абхазии продолжаются уже несколько дней. Российско-абхазское соглашение об инвестиционной деятельности предполагает ряд послаблений для российских инвесторов, например, ставку налога на добавленную стоимость — 5% (в два раза меньше стандартной); а также освобождение на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль.
Оппозиционные политики заявили, что не видят в таком соглашении выгоды для Абхазии. Бывший министр экономики республики Адгур Ардзинба говорил, что иностранных предпринимателей освободят от налогов на 25 лет. Он заявил, что такие инвестпроекты четверть века не будут приносить в бюджет ни копейки.
Выборы президента Абхазии должны пройти весной 2025 года.
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