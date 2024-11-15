«Раскачать перед выборами»: Затулин объяснил массовые протесты в Абхазии

Массовые протестные акции оппозиции в Абхазии, вспыхнувшие на фоне планировавшейся ратификации парламентом инвестиционного соглашения с Россией, депутат Госдумы Константин Затулин в беседе НСН расценил как намерение раскачать ситуацию в республике перед грядущими президентскими выборами.

«Россия исходит из того, что Абхазия является ее союзником, страной, которую мы признали и поддержали. [Если соглашение не будет ратифицировано], то будут существенно сокращены возможности оказать Абхазии помощь. А она, скажем прямо, зависит от этой помощи. Это в расчет оппозиционеры не берут, потому логика, тех, кто организует манифестации: чем хуже - тем лучше перед выборами. А дальше мы, дескать, придем к власти и обо всем договоримся. Я бы их предостерег от такого авантюризма», - сказал Затулин.

Сотни протестующих собрались сегодня у здания парламента Абхазии в Сухуме, где депутаты намеревались принять решение по ратификации инвестсоглашения с Россией. Рассмотрение соглашения было сорвано, а дата следующего собрания пока не объявлена. Однако противники договора с Россией не разошлись: они потребовали отклонить ратификацию и существенно ее доработать. Грузовик протестующих выломал ворота забора, ограждающего территорию парламента. Участники беспорядков взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе кабинет министров и парламента. Силовики, обеспечивавшие порядок внутри, покинули их. После этого начались переговоры представителей оппозиции и правительства.

«Конечно, это (отказ от инвестсоглашения – ред. НСН) не в интересах Абхазии. Люди, которые пришли к парламенту, это представители оппозиции, которые ищут любой повод для того, чтобы накануне будущих президентских выборов раскачать стабильность в республике и сформировать негативный образ власти. Им все равно, какой повод использовать. С некоторых пор они ничего лучшего не нашли, как пытаться торпедировать те или иные российско-абхазские договоренности. Они в чем-то подозревают и Россию, и тех, кто с ней договаривается. Не вижу ничего хорошего в том, что оппозиция в Абхазии избрала такой метод – ни для республики, ни для самой оппозиции», - добавил Затулин.