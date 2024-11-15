Захарова: Россия озабочена развитием ситуации в Абхазии

По её словам, оппозиция не сочла возможным урегулировать разногласия с помощью диалога и вышла за рамки правового поля, тем самым спровоцировав эскалацию конфликта.

«Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путём», - заключила она.

Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Запланированное на 15 ноября рассмотрение инвестсоглашения в итоге было перенесено, однако противники договора с РФ потребовали отклонить ратификацию «здесь и сейчас». Затем представители оппозиции взяли под контроль здание парламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

