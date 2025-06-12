Путин поручил подготовить аэродромы для новых систем вооружения
Глава государства Владимир Путин поручил заранее подготовить базы, арсеналы и аэродромы для новых систем вооружения, сообщает RT.
Это произошло во время совещания по государственной программе вооружения. По словам президента, важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры. Необходимые для строительства и модернизации этих объектов денежные средства нужно закрепить в программе отдельным пунктом.
Также Путин заявил о необходимости в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности Сухопутных войск, которые остаются главной силой в современных вооруженных конфликтах независимо от их масштаба и интенсивности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru