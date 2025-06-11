Российская армия не стремится освобождать Днепропетровскую область, пока не решит задачи в ДНР, заявил в беседе с НСН военкор Александр Коц.

Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР и присоединились к наступлению в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Уточняется, что в регионе уже действует 90-я танковая дивизия группировки войск «Центр», а также группировка «Восток». Несмотря на активное продвижение, освобождение еще одного региона не является главной целью ВС РФ, подчеркнул эксперт.