Военкор Коц назвал цели наступления в Днепропетровской области
Главная задача армии в Днепропетровской области — ускорить освобождение Донбасса, рассказал НСН Александр Коц.
Российская армия не стремится освобождать Днепропетровскую область, пока не решит задачи в ДНР, заявил в беседе с НСН военкор Александр Коц.
Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР и присоединились к наступлению в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Уточняется, что в регионе уже действует 90-я танковая дивизия группировки войск «Центр», а также группировка «Восток». Несмотря на активное продвижение, освобождение еще одного региона не является главной целью ВС РФ, подчеркнул эксперт.
«Я не думаю, что мы собираемся освобождать Днепропетровскую область или будем выходить к Днепру. Мне кажется, что это бессмысленно, учитывая, какие территории еще заняты украинской армией в Донецком регионе. Логичнее направить наши силы на это направление, поэтому главная цель наступления — связать логистику донецкой группировке противника, нам важно отрезать от основных путей сообщения гарнизон, который находится в Красноармейске (Покровске) и снабжается из Днепропетровска. Речь идет минимум о двух больших трассах. Успешно продвигаясь, мы можем нарушить снабжение еще и других городов Донбасса, которые находятся под контролем противника, чтобы освободить их. Так уже было с Селидово, Курахово, Угледаром — здесь будет такая же история. Военные не оперируют понятием “граница”, есть театр боевых действий. Если для выполнения задачи в Донбассе надо зайти на сопредельную область, значит, так и сделают», — заключил он.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в беседе с НСН, где продолжится наступление армии России в зоне СВО.
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