Военкор Коц назвал цели наступления в Днепропетровской области

Главная задача армии в Днепропетровской области — ускорить освобождение Донбасса, рассказал НСН Александр Коц.

Российская армия не стремится освобождать Днепропетровскую область, пока не решит задачи в ДНР, заявил в беседе с НСН военкор Александр Коц.

Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР и присоединились к наступлению в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Уточняется, что в регионе уже действует 90-я танковая дивизия группировки войск «Центр», а также группировка «Восток». Несмотря на активное продвижение, освобождение еще одного региона не является главной целью ВС РФ, подчеркнул эксперт.

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«Я не думаю, что мы собираемся освобождать Днепропетровскую область или будем выходить к Днепру. Мне кажется, что это бессмысленно, учитывая, какие территории еще заняты украинской армией в Донецком регионе. Логичнее направить наши силы на это направление, поэтому главная цель наступления — связать логистику донецкой группировке противника, нам важно отрезать от основных путей сообщения гарнизон, который находится в Красноармейске (Покровске) и снабжается из Днепропетровска. Речь идет минимум о двух больших трассах. Успешно продвигаясь, мы можем нарушить снабжение еще и других городов Донбасса, которые находятся под контролем противника, чтобы освободить их. Так уже было с Селидово, Курахово, Угледаром — здесь будет такая же история. Военные не оперируют понятием “граница”, есть театр боевых действий. Если для выполнения задачи в Донбассе надо зайти на сопредельную область, значит, так и сделают», — заключил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в беседе с НСН, где продолжится наступление армии России в зоне СВО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияДнепропетровскСпецоперация

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