Стратегический удар и новая угроза Киеву: ВС РФ наступают в Днепропетровской области
Пока ВС РФ активно наступают в Днепропетровской области, в Британии из-за новых успехов РФ уже пророчат Киеву возможную капитуляцию и потери, а в России заверяют, что к концу июня российские войска дойдут и до Сум.
Российские военные вышли на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили ранее в Минобороны РФ.
В сообщении, распространенном ведомством в воскресенье, 8 июня, говорится, что речь идет о подразделениях 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». В боях на этой территории российские военные нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Дмитров, Новоторецкое, Алексеевка, Новониколаевка, Новосергеевка и Новоукраинка.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УДАР
На утро 9 июня стало также известно, что ВС РФ удалось заблокировать крупную группировку ВСУ в селе Комар на границе ДНР с Днепропетровской областью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Ранее, 8 июня, о продвижении на этом участке сообщали в Минобороны РФ.
Также источник уточнил, что вся логистика противника на этом участке фронта полностью блокирована.
Помимо прочего, по данным Минобороны РФ на 8 июня, подразделения группировки войск «Север» поразили скопление живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Писаревка, Кияница, Искрисковщина, Корчаковка, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области, а подразделения группировки войск «Запад» уничтожили технику противника и четыре бригады теробороны в районе Ольговки, Нововасилевки, Купянска Харьковской Области, а также Кировска и Зеленой Долины в ДНР.
Также благодаря подразделениям «Южной» группировки войск удалось освободить населенный пункт Заря в ДНР.
При этом в минувшее воскресенье командира танкового полка ВС России, который развивает наступление в Днепропетровской области Украины, Евгения Дараева удостоили звания Героя России. Об этом рассказал командир танковой дивизии, генерал-майор Александр Нилов в эфире телеканала «Россия 1».
В Британии не остановили без внимания свежие успехи российской армии. Так, газета The Times написала, что выход российских военных на территорию Днепропетровской области стал стратегическим и символическим ударом для Украины. Журналисты издания отметили, что ВС РФ продвигаются также одновременно и в Сумской области, и в ДНР.
В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала «Deep Dive» отметил, что такое оперативное продвижение российской армии грозит Киеву потерей контроля не только над Днепропетровской областью, но и над соседними регионами.
«Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей наступления РФ, но и соседние», - приводит его слова РИА Новости.
Также подполковник не исключил, что такой козырь в руках России вынудит украинцев пойти на некие уступки или даже «капитуляцию».
ГДЕ ЕЩЕ ПРЕУСПЕЛИ
Военный корреспондент Александр Сладков порадовался за успехи российской армии и заявил в своем Telegram-канале, что «даже подумать не мог», что будет писать о наступлении уральцев в Днепропетровской области.
Он уточнил, что в наступлении в Днепропетровской области участвует 90-я Чебаркульская танковая дивизия, в которой он «не раз бывал» и база которой находится недалеко от места столкновения «Челябинского метеорита» с Землей.
При этом он отметил, что Украина вряд ли ждала упоминания в военных сводках о боях в Сумской, а теперь и в Днепропетровской области, а также усомнился, что украинские жители узнают о таких обновлениях на фронте, напомнив об «информационной обработке» населения Украины.
В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» уточнил, что армия РФ по данным на 7-8 июня поразила цели не только в Сумах и Днепропетровске, но и в Павлограде, Житомире, а также в Николаевской и Одесской областях. ВС РФ при этом задействовали ракеты, БЛА Герань», «Ланцет» и «Молнию», а также ОТРК «Искандер».
Также источник рассказал, что на Новоселовском направлении военные РФ продвигаются в Новосергеевке, где установили контроль над большей частью села. Также идут бои в районе Орехово, где Россия закрепилась на административной границе Днепропетровской области.
По данным Telegram-канала, на Сумском направлении российские военные продолжают удерживать оборону в районе села Теткино, а восточнее армия РФ продолжает продвижение в районе Яблоновки и на линии Кондратовка — Локня.
ИДЕМ К СУМАМ
В начале июня Минобороны РФ отчиталось об освобождении очередного населенного пункта в Сумской области - села Андреевка, контроль над которым установили бойцы группировки войск «Север». Так, 1 июня ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Алексеевка, а 31 мая - село Водолаги. Тогда областная администрация сообщала о расширении зоны обязательной эвакуации еще на 11 сел Сумской области, а в Верховной раде Украины призвали жителей Сумской области эвакуироваться, не дожидаясь официальных распоряжений властей.
Как отметил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с НСН, российские военные могут дойти до Сум на северо-востоке Украины в течение июня.
«Сумская область входит в буферную зону, о которой говорил президент России Владимир Путин. Сумы находятся недалеко от государственной границы России. Сейчас до Сум остается меньше 20 километров - это залп систем крупного калибра. Я думаю, что буферная зона составит порядка 100 километров. Если наступление ВС РФ продолжится такими же темпами, то наши войска дойдут до Сум в течение этого месяца», - сказал он.
В свою очередь уроженец Сум и военный блогер Юрий Подоляка заявил НСН, что Сумы, очевидно, будут входить в буферную зону безопасности, однако нельзя говорить о каких-то конкретных сроках.
«Российские военные идут к Сумам. Это все видят. Судя по всему, этот город будет входить в буферную зону безопасности. Нельзя назвать точные сроки взятия города, потому что это не линейная функция», - кратко уточнил Подоляка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет
- В Воронежской области после падения БПЛА поврежден газопровод
- Турчак распустил правительство Республики Алтай
- Над Россией уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА
- При взрыве на базе ВВС США в Японии пострадали четверо военных
- Сборная Португалии второй раз выиграла Лигу наций УЕФА
- Два дрона ВСУ упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашии
- Израиль захватил судно с Гретой Тунберг
- СМИ: Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению воюющих на Украине граждан
- Степашин заявил, что Россия допустила ошибку в отношении Украины в 90-х годах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru