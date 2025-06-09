Помимо прочего, по данным Минобороны РФ на 8 июня, подразделения группировки войск «Север» поразили скопление живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Писаревка, Кияница, Искрисковщина, Корчаковка, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области, а подразделения группировки войск «Запад» уничтожили технику противника и четыре бригады теробороны в районе Ольговки, Нововасилевки, Купянска Харьковской Области, а также Кировска и Зеленой Долины в ДНР.

Также благодаря подразделениям «Южной» группировки войск удалось освободить населенный пункт Заря в ДНР.

При этом в минувшее воскресенье командира танкового полка ВС России, который развивает наступление в Днепропетровской области Украины, Евгения Дараева удостоили звания Героя России. Об этом рассказал командир танковой дивизии, генерал-майор Александр Нилов в эфире телеканала «Россия 1».

В Британии не остановили без внимания свежие успехи российской армии. Так, газета The Times написала, что выход российских военных на территорию Днепропетровской области стал стратегическим и символическим ударом для Украины. Журналисты издания отметили, что ВС РФ продвигаются также одновременно и в Сумской области, и в ДНР.

В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала «Deep Dive» отметил, что такое оперативное продвижение российской армии грозит Киеву потерей контроля не только над Днепропетровской областью, но и над соседними регионами.

«Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей наступления РФ, но и соседние», - приводит его слова РИА Новости.

Также подполковник не исключил, что такой козырь в руках России вынудит украинцев пойти на некие уступки или даже «капитуляцию».