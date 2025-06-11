«Золотой купол», визы и Украина: Россия и США встретятся в Москве по «раздражителям»

Пока в России анонсируют новый раунд консультаций с США и слабые "подвижки" в отношениях, Дональд Трамп уже готовится ко встрече с Эрдоганом, а также думает о прекращении помощи Украине.

Новый раунд переговоров делегаций России и США по дипломатическим «раздражителям» состоится в ближайшее время в Москве, рассказал ТАСС новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Каких-либо других подробностей переговоров он не раскрыл, однако также отметил, что о «выздоровлении» российско-американских отношений еще говорить не приходится, и этот процесс идет долго и трудно. В частности, сильно тормозят дипломатические контакты оппоненты администрации США и «ястребы в конгрессе».

По его словам, нынешним прогрессом можно считать предварительное решение, принятое по итогам последнего раунда консультаций 10 апреля в Стамбуле, о переносе переговоров в столицы.

РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ И ВИЗЫ

По словам Дарчиева, сейчас в рамках двухсторонних консультаций запущен переговорный процесс о возвращении шести фактически конфискованных в 2016-2018 годах властями США российских объектов дипломатической недвижимости, в связи с чем Москва передала Вашингтону «дорожную карту». В ней указаны реалистичные сроки и требования предоставить доступ на эти объекты с целью проведения инспекции и оценки ущерба.

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Напомним, что в рамках антироссийских санкций в 2017 году были закрыты генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба принадлежат государству), а также его отделение в Нью-Йорке (помещение в аренду). Также в 2018 году американские власти закрыли генеральное консульство РФ в Сиэтле и резиденцию генконсула (дипломатическая собственность).

Помимо прочего, российский посол указал, что РФ готова вести кропотливую работу со Штатами по всей повестке дня в том числе по урегулированию ситуации на Украине и устранении причин такого кризиса. При этом, как сказал Дарчиев, выбор между конфронтацией и прагматичным взаимодействием остается за властями США.

Посол затронул и визовую тему. Так, Москва и США ведут предметный разговор и об упрощении процедуры выдачи виз, сроки которой сегодня предельно длительные – до года и более. Дарчиев напомнил, что россиянам приходится выезжать в третьи страны, чтобы подавать документы на визу там, при этом положительный результат и в этом случае не гарантирован.

Особенно посол подчеркнул, что Россия настаивает на обоюдовыгодном смягчении предельно жесткого режима поездок персонала дипломатических миссий по стране за пределами разрешенной зоны свободного передвижения - 25 миль/41 км.

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СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕСТАБИЛЬНО

При этом российский посол в США подчеркнул, что пока не ожидаются и какие-либо подвижки по взаимодействию РФ и США по стратегической стабильности. Дарчиев указал, что ответственность за это лежит в первую очередь на Штатах, так как они сейчас де-факто являются стороной украинского конфликта.

«Взаимодействие с США по стратегической стабильности…невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере…военная помощь режиму в Киеве продолжается после смены власти в Белом доме, ожидать подвижек в этой чувствительной сфере не приходится», - отметил посол.

Не приближает диалог по стратегической стабильности и разработка Вашингтоном новой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которая имеет «ярко выраженный и сугубо дестабилизирующий космический компонент» с возможностью достартового перехвата целей противника. Указ о разработке такой системы был подписан главой США Дональдом Трампом 28 января.

Напомним, что по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках его визита в Москву, Россия и Китай выпустили совместное заявление, о том, что программа США «Золотой купол» носит «глубоко дестабилизирующий характер». Помимо прочего оба лидера сошлись на том, что проект стимулирует дальнейшее развитие кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений.

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УКРАИНА УХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН?

Скорый третий раунд российско-американских консультаций подтвердил и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что «есть движение» по обсуждению двусторонней проблематики, приводит его слова РИА Новости.

Тем временем Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить ситуацию по Украине на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня, передает Milliyet.

Газета отмечает, что это будет первая личная встреча Трампа и Эрдогана после январской инаугурации лидера США. Уточняется, что центральной темой обсуждения станут санкции против Турции и поставки истребителей F-35. Также стороны обсудят украинский конфликт, ситуацию в Сирии и Газе.

В свою очередь депутат Верховной рады Сергей Рахманин полагает, что отношения между Украиной и США в ближайшее время могут дать сильную трещину, а Украина и вовсе лишится военной поддержки со стороны Вашингтона. Рахманин не исключил, что Трамп может приостановить ранее утверждённые при администрации экс-президента США Джо Байдена пакеты военной помощи, который рассчитаны до 2027 года. По его словам, есть и вероятность, что Киев отключат от разведывательной поддержки США. Его слова приводит «Украинская правда».

При этом как пишет Foreign Policy, Трамп вскоре может вообще выйти из переговорного процесса по Украине из-за нежелания Киева и Москвы прислушиваться к нему. Издание также утверждает, что глава США может прекратить поставки Киеву американского оружия.

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Фото: kremlin.ru
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