Новый раунд переговоров делегаций России и США по дипломатическим «раздражителям» состоится в ближайшее время в Москве, рассказал ТАСС новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Каких-либо других подробностей переговоров он не раскрыл, однако также отметил, что о «выздоровлении» российско-американских отношений еще говорить не приходится, и этот процесс идет долго и трудно. В частности, сильно тормозят дипломатические контакты оппоненты администрации США и «ястребы в конгрессе».

По его словам, нынешним прогрессом можно считать предварительное решение, принятое по итогам последнего раунда консультаций 10 апреля в Стамбуле, о переносе переговоров в столицы.

РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ И ВИЗЫ

По словам Дарчиева, сейчас в рамках двухсторонних консультаций запущен переговорный процесс о возвращении шести фактически конфискованных в 2016-2018 годах властями США российских объектов дипломатической недвижимости, в связи с чем Москва передала Вашингтону «дорожную карту». В ней указаны реалистичные сроки и требования предоставить доступ на эти объекты с целью проведения инспекции и оценки ущерба.