США сократят военный бюджет на поставки оружия Украине в 2026 году

США планируют уменьшить объем финансирования, заложенного в проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, для закупки новых вооружений, предназначенных для передачи Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей.

По его словам, сокращение предусмотрено текущей версией бюджета, отражающей изменение подхода администрации президента Дональда Трампа к украинскому конфликту.