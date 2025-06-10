США сократят военный бюджет на поставки оружия Украине в 2026 году

США планируют уменьшить объем финансирования, заложенного в проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, для закупки новых вооружений, предназначенных для передачи Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей.

По его словам, сокращение предусмотрено текущей версией бюджета, отражающей изменение подхода администрации президента Дональда Трампа к украинскому конфликту.

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Хегсет подчеркнул, что Белый дом рассматривает дипломатическое урегулирование как приоритет и считает его отвечающим интересам как США, так и сторон конфликта.

Выступление министра стало одним из первых публичных подтверждений корректировки курса Вашингтона в отношении военной поддержки Киева после возвращения Трампа в Белый дом, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ВооружениеПоставкиУкраинаСША

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