«Грязные» выборы рассорили Зюганова и Кремль: власти ответили задержаниями

Отказываясь признавать результаты голосования на выборах в Госдуму, фракция КПРФ в Мосгордуме даже заявила о бойкоте первого после летнего перерыва заседания парламента. Депутаты во главе с Зубрилиным покинули заседание в «знак протеста».

На фоне активных попыток коммунистов оспорить результаты выборов ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в Кремле недовольны заявлениями Зюганова и его коллег о непризнании результатов выборов в Госдуму по Москве. Руководство компартией теперь пророчат Юрию Афонину, которого называют более лояльным.

Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил что поводы для недовольства у Кремля есть, заявив, что администрация президента не отказалась бы от смены руководства КПРФ для более спокойного политического сосуществования.

«Я думаю, в Кремле с удовольствием увидели бы Афонина не только во главе фракции, но и во главе партии. Он человек удобный, договороспособный, системный и, собственно говоря, появление Афонина во главе фракции или партии – это было бы продолжением сползания КПРФ в сторону оппортунизма, соглашательства», - отметил он.

При этом, по словам Калачева, лидер КПРФ прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации, возможно, придется пойти на какие-то уступки, но сам он от политической борьбы не откажется.

«То, что Зюганов от всего откажется и уйдет в небытие политическое, тут я сомневаюсь. Что касается фракции, это решение, которое Зюганов может провести, контролируя партийный аппарат и держа руку на пульсе. А вот в дальнейшем, когда встанет вопрос о новом лидере КПРФ, этот вопрос будет решать съезд, а не партийный аппарат. И здесь, конечно, возникает куча вопросов. Если время Зюганова заканчивается в силу возраста, кто ему на смену? С учетом того давления, которое оказывается на коммунистов в последнее время, вряд ли съезд поддержит фигуру, скажем так, неспособную отстоять партийную субъектность», - объяснил политолог.