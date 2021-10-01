«Грязные» выборы рассорили Зюганова и Кремль: власти ответили задержаниями
Источники СМИ активно пророчат смену власти в самой КПРФ: протесты коммунистов раскачали ситуацию.
В Москве задержали нескольких членов КПРФ, которые нарушили правила проведения публичных мероприятий, среди них оказался и глава фракции коммунистов в Московской городской Думе Николай Зубрилин.
По версии правоохранительных органов, Зубрилин призывал к участию и сам участвовал в несанкционированном мероприятии 20 сентября. Напомним, что 20 и 25 сентября состоялись встречи с депутатами КПРФ, их участники требовали отменить результаты электронного голосования на выборах в Москве. Власти не согласовали эти встречи из-за антиковидных ограничений.
Вместе с главой фракции коммунистов был задержан глава протестного отдела Московского городского комитета КПРФ Павел Иванов.
По словам пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме Никиты Попова, задержанные коммунисты находятся в ОВД Тверское, официальные обвинения пока не предъявлены, передает РБК.
Это уже не первое задержание представителей и сторонников компартии. Ранее в Москве из-за несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября в отдел полиции доставили депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву, которой грозит до 30 суток ареста.
До этого сотрудники полиции пришли с проверкой в приёмную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Коммунисты сочли визит стражей порядка попыткой сорвать подачу в суд исков КПРФ по дистанционному электронному голосованию.
Отказываясь признавать результаты голосования на выборах в Госдуму, фракция КПРФ в Мосгордуме даже заявила о бойкоте первого после летнего перерыва заседания парламента. Депутаты во главе с Зубрилиным покинули заседание в «знак протеста».
На фоне активных попыток коммунистов оспорить результаты выборов ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в Кремле недовольны заявлениями Зюганова и его коллег о непризнании результатов выборов в Госдуму по Москве. Руководство компартией теперь пророчат Юрию Афонину, которого называют более лояльным.
Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил что поводы для недовольства у Кремля есть, заявив, что администрация президента не отказалась бы от смены руководства КПРФ для более спокойного политического сосуществования.
«Я думаю, в Кремле с удовольствием увидели бы Афонина не только во главе фракции, но и во главе партии. Он человек удобный, договороспособный, системный и, собственно говоря, появление Афонина во главе фракции или партии – это было бы продолжением сползания КПРФ в сторону оппортунизма, соглашательства», - отметил он.
При этом, по словам Калачева, лидер КПРФ прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации, возможно, придется пойти на какие-то уступки, но сам он от политической борьбы не откажется.
«То, что Зюганов от всего откажется и уйдет в небытие политическое, тут я сомневаюсь. Что касается фракции, это решение, которое Зюганов может провести, контролируя партийный аппарат и держа руку на пульсе. А вот в дальнейшем, когда встанет вопрос о новом лидере КПРФ, этот вопрос будет решать съезд, а не партийный аппарат. И здесь, конечно, возникает куча вопросов. Если время Зюганова заканчивается в силу возраста, кто ему на смену? С учетом того давления, которое оказывается на коммунистов в последнее время, вряд ли съезд поддержит фигуру, скажем так, неспособную отстоять партийную субъектность», - объяснил политолог.
Сам Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что продолжит бороться и отстаивать интересы граждан, несмотря на недовольство Кремля.
«Я отражаю позицию граждан, нравится или не нравится это Кремлю. Я не голосовал ни за них, ни за изменения Конституции. Первый раз что ли? Меня 300 раз судили, допрашивали, запрещали, что тут нового? Кремль хочет... Мало ли, кто хочет, у нас партия ответственная, первый зам грамотный, прекрасно работающий человек, у нас сильная команда. В этом наша сила», - заявил политик.
Зюганов напомнил, что компартия считает прошедшие выборы самыми «грязными» за всю историю, и призвал правящую партию к диалогу.
«На мой взгляд, это были одни из самых грязных выборов, но Путину это абсолютно не нужно. НАТОвская петля, санкциями обложили, нужна максимальная консолидация общества. Что касается раскола общества, такого никогда не было. Олигархический криминальный капитализм душит страну. Пытаются социальную политику провести более разумную, а они рот затыкают всем. И ничего из этого не выйдет. Некоторые полицейские сами говорят: «Мы за вас голосовали, но вот нам приказали». Раскалываться и расползаться все начнет, поэтому надо думать. Это чревато большими неприятностями», - предупредил лидер КПРФ.
Ранее Николай Волков из КПРФ заявил, что компартия считает результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве недостоверными и требует их отмены. По его словам, в Пресненский суд Москвы был подал 31 иск, в которых КПРФ оспаривает итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму.
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