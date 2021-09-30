КПРФ заявила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

Полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь фракции КПРФ Никита Попов, её подозревают в организации несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября.

По его словам, Енгалычева задержали в Тверском ОВД при ознакомлении с протоколами, после чего доставили в Тверской суд Москвы.

Ранее московское отделение партии КПРФ байкотировало пленарное заседание Мосгордумы, сообщает Ura.ra. Таким образом коммунисты выразили своё несогласие с результатами дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МосгордумаДепутатЗадержаниеКПРФ
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