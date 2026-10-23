«Кино о любви!»: Киркоров раскрыл секреты клипа «Луиза» с мисс БРИКС
Филипп Киркоров пообещал в новом клипе невероятные пейзажи, рассвет и сотни воздушных шаров, а героиня его клипа призналась, что до последнего не верила в эту «сказку».
Народный артист России, поп-певец Филипп Киркоров рассказал, что во время съемок клипа на песню «Луиза» понял, что ради большой любви можно проснуться и в четыре часа утра.
23 октября в Москве проходит презентация клипа на песню «Луиза», главную роль в котором исполнила победительница конкурса «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева. Киркоров не стал скромничать и назвал свой новый клип «шедевром», сообщает специальный корреспондент НСН с места событий.
«Мы снимали клип "Луиза" в Турции, в романтичном месте под названием Каппадокия. Вообще я люблю Турцию, там меня знают, любят, встречают, там я когда-то под впечатлением турецкой музыки записал свой самый продаваемый альбом за все 40 лет "Ой, мама, шика дам". В этот раз я решил: хватит отелей, бассейнов и All Inclusive – мне нужна высокая любовь, и мы поехали туда, где любовь витает в воздухе, в Каппадокию. Там сотни воздушных шаров поднимаются в небо, красота невероятная. Я смотрю на эти шары и думаю: наконец-то я нашел место, где все такое же яркое, большое и дорогое, как мои костюмы. А еще мне понравилось, что там все встают в 4 утра, чтобы встретить рассвет. Я понял, что ради очень большой любви можно проснуться и в такое время. И вот, представьте: невероятные пейзажи, рассвет, сотни воздушных шаров, романтика и среди всей этой красоты появляется она, главная героиня клипа, Валентина Алексеева. Когда я ее увидел, то понял, что у нас будет не просто музыкальный клип, а настоящее кино о любви», — подчеркнул Киркоров.
Со своей стороны, Алексеева призналась, что сначала не поверила Киркорову, когда после конкурса красоты он сказал, что хотел бы снять ее в клипе, но произошедшее в Каппадокии стало настоящей сказкой.
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