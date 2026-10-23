Народный артист России, поп-певец Филипп Киркоров рассказал, что во время съемок клипа на песню «Луиза» понял, что ради большой любви можно проснуться и в четыре часа утра.

23 октября в Москве проходит презентация клипа на песню «Луиза», главную роль в котором исполнила победительница конкурса «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева. Киркоров не стал скромничать и назвал свой новый клип «шедевром», сообщает специальный корреспондент НСН с места событий.