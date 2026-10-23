В России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя

Проект предлагает утвердить и описание бланка. На материальном носителе документ изготовят в виде пластиковой карты или книжечки, все реквизиты укажут на русском языке.



В Минпросвещения добавили, что удостоверение будет бесплатным, без подачи заявления и на основании сведений работодателя. Его оформят в электронной и физической формах с единым уникальным номером и статусом.



Первый вариант появится на портале «Госуслуги» и, с согласия владельца, в сервисе обмена информацией с возможностью проверки статуса по QR-коду. Второй сделают по желанию преподавателя по единому образцу.



Ранее рассказывали, зачем в России вводится удостоверение учителя.

