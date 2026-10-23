В России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя

Минпросвещения подготовило проект постановления правительства об утверждении единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в России. Об этом пишет ТАСС.

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Проект предлагает утвердить и описание бланка. На материальном носителе документ изготовят в виде пластиковой карты или книжечки, все реквизиты укажут на русском языке.

В Минпросвещения добавили, что удостоверение будет бесплатным, без подачи заявления и на основании сведений работодателя. Его оформят в электронной и физической формах с единым уникальным номером и статусом.

Первый вариант появится на портале «Госуслуги» и, с согласия владельца, в сервисе обмена информацией с возможностью проверки статуса по QR-коду. Второй сделают по желанию преподавателя по единому образцу.

Ранее рассказывали, зачем в России вводится удостоверение учителя.

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ФОТО: РИА Новости
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