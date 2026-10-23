В России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя
Минпросвещения подготовило проект постановления правительства об утверждении единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в России. Об этом пишет ТАСС.
Проект предлагает утвердить и описание бланка. На материальном носителе документ изготовят в виде пластиковой карты или книжечки, все реквизиты укажут на русском языке.
В Минпросвещения добавили, что удостоверение будет бесплатным, без подачи заявления и на основании сведений работодателя. Его оформят в электронной и физической формах с единым уникальным номером и статусом.
Первый вариант появится на портале «Госуслуги» и, с согласия владельца, в сервисе обмена информацией с возможностью проверки статуса по QR-коду. Второй сделают по желанию преподавателя по единому образцу.
Ранее рассказывали, зачем в России вводится удостоверение учителя.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лоза посоветовал Криду читать и смотреть документальное кино после скандала
- В России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя
- «Кино о любви!»: Киркоров раскрыл секреты клипа «Луиза» с мисс БРИКС
- «Либеральное проиграло»: Почему «Рождение империи» Кравчука понравится зрителям
- Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счет западной помощи
- Налог для всех? Маркетплейсы насторожились сбору на имущество с ПВЗ
- СМИ: Танкер с российским дизелем вышел из Приморска и идёт в Нью-Йорк
- Львова-Белова: Детям из Алешек Херсонской области окажут помощь
- «Иди и смотри!»: Чем скандал с клипом Крида грозит светской львице Карпуть
- Наркологи сравнили опасность онлайн-казино и ставок у букмекеров