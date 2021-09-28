Полиция пришла в приёмную первого вице-спикера Госдумы Мельникова
Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил, что приёмную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова с проверкой пришли сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.
По его словам, коммунисты считают визит стражей порядка попыткой сорвать подачу в суд исков КПРФ по дистанционному электронному голосованию.
«Когда наши юристы собирались выходить с исками, к ним в офис, который находится в приёмной вице-спикера ГД Ивана Ивановича Мельникова, постучались сотрудники правоохранительных органов... Пытаются сорвать подачу исков», - подчеркнул Попов.
Один из юристов, Максим Сикач, добавил, что последний день, когда можно будет подать иск - 29 сентября.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты не признают результаты дистанционного электронного голосования в одномандатных округах Москвы, сообщает RT.
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