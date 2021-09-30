«Харакири для Зюганова». Кому выгодна смена руководства КПРФ

Администрация президента не отказалась бы от смены руководства КПРФ для более спокойного политического сосуществования, но в ближайшее время этого не произойдет, заявил политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее источник СМИ утверждали, что в Кремле недовольны заявлениями Зюганова о непризнании результатов выборов в Госдуму по Москве, а руководство Компартией пророчат более лояльному депутату Юрию Афонину.

«Я думаю, в Кремле с удовольствием увидели бы Афонина не только во главе фракции, но и во главе партии. Он человек удобный, договороспособный, системный и, собственно говоря, появление Афонина во главе фракции или партии – это было бы продолжением сползания КПРФ в сторону оппортунизма, соглашательства. И в принципе, конечно, всем было бы удобно. Только маленькая проблема - проблема в том, что если во главе КПРФ будут находиться только оппортунисты и соглашатели, то КПРФ перестанет получать голоса избирателей. И, соответственно, потеряет в дальнейшем свое место главной оппозиционной партии и мандаты. В конце концов, коммунисты борются в первую очередь за мандаты», - рассказал Калачев.

При этом идти на уступки и оказывать содействие правящей партии далеко не всегда выгодно в политическом смысле, отметил политолог.

«Мы уже видим пример Григория Алексеевича Явлинского с «Яблоком», который делал реверансы в сторону власти по ходу компании, обличал Навального. Чем все закончилось? Ничем. Примерно такая же судьба может ждать КПРФ, если КПРФ будет бесконечно идти на уступки, компромиссы и потеряет доверие той части избирателей, для которой КПРФ – это партия оппозиционная», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».﻿