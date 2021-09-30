«Харакири для Зюганова». Кому выгодна смена руководства КПРФ

Политолог Константин Калачев уверен, что на данный момент достойного преемника у лидера компартии нет. 

Администрация президента не отказалась бы от смены руководства КПРФ для более спокойного политического сосуществования, но в ближайшее время этого не произойдет, заявил политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее источник СМИ утверждали, что в Кремле недовольны заявлениями Зюганова о непризнании результатов выборов в Госдуму по Москве, а руководство Компартией пророчат более лояльному депутату Юрию Афонину.

«Я думаю, в Кремле с удовольствием увидели бы Афонина не только во главе фракции, но и во главе партии. Он человек удобный, договороспособный, системный и, собственно говоря, появление Афонина во главе фракции или партии – это было бы продолжением сползания КПРФ в сторону оппортунизма, соглашательства. И в принципе, конечно, всем было бы удобно. Только маленькая проблема - проблема в том, что если во главе КПРФ будут находиться только оппортунисты и соглашатели, то КПРФ перестанет получать голоса избирателей. И, соответственно, потеряет в дальнейшем свое место главной оппозиционной партии и мандаты. В конце концов, коммунисты борются в первую очередь за мандаты», - рассказал Калачев.

При этом идти на уступки и оказывать содействие правящей партии далеко не всегда выгодно в политическом смысле, отметил политолог.

«Мы уже видим пример Григория Алексеевича Явлинского с «Яблоком», который делал реверансы в сторону власти по ходу компании, обличал Навального. Чем все закончилось? Ничем. Примерно такая же судьба может ждать КПРФ, если КПРФ будет бесконечно идти на уступки, компромиссы и потеряет доверие той части избирателей, для которой КПРФ – это партия оппозиционная», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».﻿
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По словам Калачева, лидер КПРФ, возможно, и сделает шаг к примирению, но окончательно из борьбы выбывать сейчас не намерен.

«То, что Зюганов от всего откажется и уйдет в небытие политическое, тут я сомневаюсь. Что касается фракции, это решение, которое Зюганов может провести, контролируя партийный аппарат и держа руку на пульсе. А вот в дальнейшем, когда встанет вопрос о новом лидере КПРФ, этот вопрос будет решать съезд, а не партийный аппарат. И здесь, конечно, возникает куча вопросов. Если время Зюганова заканчивается в силу возраста, кто ему на смену? С учетом того давления, которое оказывается на коммунистов в последнее время, вряд ли съезд поддержит фигуру, скажем так, неспособную отстоять партийную субъектность. Поэтому перспектива Афонина в качестве лидера КПРФ вызывает вопросы. Так или иначе коммунисты все-таки какую-то субъектность сохраняют, это последняя идеологическая партия у нас, последняя партия, которая претендует на звание массовой, не считая «Единой России», и сделать себе харакири эта партия явно не готова. А вот фракция - да, может быть жест из серии «мы в очередной раз показываем, что мы готовы к сотрудничеству, но ответьте нам взаимностью». Пока взаимности не видно», - рассказал он.
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Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты примут «все необходимые меры» в связи с блокированием сотрудниками полиции в Москве общественной приёмной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

Лидер компартии добавил, что ещё до инцидента с Мельниковым направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором указал на факты нарушения прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФ
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