В Москве на несанкционированную акцию КПРФ собрались 400 участников
В несанкционированной акции КПРФ в центре столицы пришли 400 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой столичного ГУ МВД России.
«Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — отметили в столичном министерстве.
Ранее стало известно, что главе московского отделения КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, а также депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой грозит ответственность за призывы к незаконной акции в Москве.
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