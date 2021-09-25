В Москве на несанкционированную акцию КПРФ собрались 400 участников

«Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — отметили в столичном министерстве.

Ранее стало известно, что главе московского отделения КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, а также депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой грозит ответственность за призывы к незаконной акции в Москве.

