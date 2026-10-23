Лоза посоветовал Криду читать и смотреть документальное кино после скандала
Певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что скандал с Егором Кридом произошел из-за недостаточной образованности музыканта. По его мнению, артисту необходимо читать и смотреть документальные фильмы.
Лоза подчеркнул, что Крид был занят тусовками и короткими роликами, поэтому к 32 годам не был знаком с фильмом «Иди и смотри». По словам исполнителя, его коллега должен быть умным, а это достигается образованием: чтением, просмотром серьезных документальных фильмов и соответствующим окружением.
Если же музыкант все время проводил перед зеркалом или с друзьями, ему неоткуда знать о войне, истории, памяти и героизме, добавил Юрий Лоза.
Он уверен, что Криду удастся избежать ответственности, несмотря на проверку Генпрокуратуры Беларуси. По его мнению, при грамотном извинении рэпера ждут только репутационные потери.
Недавно адвокат Сергей Жорин заступился за певца Егора Крида в этом скандале.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Государственной думе предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки
- Минобороны: Силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников 23 октября
- «Расширять границы!»: Сергей Жилин о Радио JAZZ и новом альбоме
- Эксперт рассказал, может ли ИИ в медицине поставить ложный диагноз
- Лоза посоветовал Криду читать и смотреть документальное кино после скандала
- В России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя
- «Кино о любви!»: Киркоров раскрыл секреты клипа «Луиза» с мисс БРИКС
- «Либеральное проиграло»: Почему «Рождение империи» Кравчука понравится зрителям
- Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счет западной помощи
- Налог для всех? Маркетплейсы насторожились сбору на имущество с ПВЗ