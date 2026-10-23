Лоза посоветовал Криду читать и смотреть документальное кино после скандала

Лоза подчеркнул, что Крид был занят тусовками и короткими роликами, поэтому к 32 годам не был знаком с фильмом «Иди и смотри». По словам исполнителя, его коллега должен быть умным, а это достигается образованием: чтением, просмотром серьезных документальных фильмов и соответствующим окружением.



Если же музыкант все время проводил перед зеркалом или с друзьями, ему неоткуда знать о войне, истории, памяти и героизме, добавил Юрий Лоза.



Он уверен, что Криду удастся избежать ответственности, несмотря на проверку Генпрокуратуры Беларуси. По его мнению, при грамотном извинении рэпера ждут только репутационные потери.



Недавно адвокат Сергей Жорин заступился за певца Егора Крида в этом скандале.

