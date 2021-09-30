«Первый раз что ли?» Зюганов заявил, что на мнение Кремля ему плевать

По его словам, прошедшие выборы стали самыми «грязными» за всю историю страны, но "Единая Россия" продолжает «затыкать всем рты» вместо того, чтобы решать действительно серьезные проблемы.

«На мой взгляд, это были одни из самых грязных выборов, но Путину это абсолютно не нужно. НАТОвская петля, санкциями обложили, нужна максимальная консолидация общества. Что касается раскола общества, такого никогда не было. Олигархический криминальный капитализм душит страну, пытаются социальную политику провести более разумную, а они рот затыкают всем. И ничего из этого не выйдет. Некоторые полицейские сами говорят «мы за вас голосовали, но вот нам приказали». Раскалываться и расползаться все начнет, поэтому надо думать. Это чревато большими неприятностями», - предупредил лидер КПРФ.

Ранее политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что правящая партия не отказалась бы от смены руководства КПРФ для более спокойного политического сосуществования, но в ближайшее время этого не произойдет.

