«Первый раз что ли?» Зюганов заявил, что на мнение Кремля ему плевать
Лидер КПРФ уверен, что игнорирование "Единой Россией" реальных проблем приведет к серьезному расколу в обществе.
Компартия продолжит отстаивать интересы граждан, несмотря на недовольства Кремля, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я отражаю позицию граждан, нравится или не нравится это Кремлю. Я не голосовал ни за них, ни за изменения Конституции. Первый раз что ли? Меня 300 раз судили, допрашивали, запрещали, что тут нового?» - отметил он.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в Кремле недовольны заявлениями Зюганова о непризнании результатов выборов в Госдуму по Москве, руководство партией пророчат более лояльному депутату Юрию Афонину.
«Кремль хочет, мало ли, кто хочет, у нас партия ответственная, первый зам грамотный, прекрасно работающий человек, у нас сильная команда. В этом наша сила», - прокомментировал подобные заявления Зюганов.
По его словам, прошедшие выборы стали самыми «грязными» за всю историю страны, но "Единая Россия" продолжает «затыкать всем рты» вместо того, чтобы решать действительно серьезные проблемы.
«На мой взгляд, это были одни из самых грязных выборов, но Путину это абсолютно не нужно. НАТОвская петля, санкциями обложили, нужна максимальная консолидация общества. Что касается раскола общества, такого никогда не было. Олигархический криминальный капитализм душит страну, пытаются социальную политику провести более разумную, а они рот затыкают всем. И ничего из этого не выйдет. Некоторые полицейские сами говорят «мы за вас голосовали, но вот нам приказали». Раскалываться и расползаться все начнет, поэтому надо думать. Это чревато большими неприятностями», - предупредил лидер КПРФ.
Ранее политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что правящая партия не отказалась бы от смены руководства КПРФ для более спокойного политического сосуществования, но в ближайшее время этого не произойдет.
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