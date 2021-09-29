КПРФ подала в суд 31 иск по итогам онлайн-голосования в Москве
Николай Волков из КПРФ заявил, что компартия считает результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве недостоверными и требует их отмены, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Пресненский суд Москвы был подал 31 иск, в которых КПРФ оспаривает итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму.
Ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что коммунисты не признают данные электронного голосования по Москве.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что вопросы к электронному голосованию могли быть вызваны тем, что «кому-то не понравился результат», сообщает RT.
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