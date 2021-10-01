Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина

Депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Евгений Ступин заявил, что в Москве полиция задержала главу фракции Николая Зубрилина, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По его словам, причину задержания в правоохранительных органах не назвали.

Это уже не первое задержание представителей и сторонников компартии. Ранее в Москве из-за несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября в отдел полиции доставили депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву, которой грозит до 30 суток ареста.

