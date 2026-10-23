Эксперт рассказал, может ли ИИ в медицине поставить ложный диагноз

Эксперт объяснил, что нейросети уже несколько лет находят подозрительные участки на маммограммах, рентгенограммах и КТ, иногда не хуже опытных рентгенологов. Но это скорее внимательный второй взгляд.



Главной ошибкой в разговорах об ИИ в медицине называет момент, когда смешивают точность модели в лабораторных условиях и ее пользу в реальной жизни. Алгоритм, который отлично работает на аккуратном научном датасете, может хуже показывать себя в обычной больнице. Там данные бывают неполными, записи ведутся по-разному, а пациенты отличаются от тех, на ком модель обучали.



Вторая проблема — ложноположительные результаты. Если искусственный интеллект предсказывает редкое заболевание, не стоит слепо доверять выводам. Даже «высокая точность» оборачивается большим числом людей, которые напрасно испугались и потратили деньги на обследования. Хотя опытный врач помог бы избежать ненужных проверок.



Лопатухин добавил, что ИИ уже может предсказывать болезни до их появления, но пока в определенных пределах. Есть успехи в молекулярной биологии и разработке лекарств с имитацией белковых реакций до клинических испытаний. Причем алгоритм не ставит диагноз, а подсказывает, на что обратить внимание. Решение остается за живым специалистом, а он видит пациента целиком и несет ответственность за его здоровье.



Ранее ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова назвала главные риски использования искусственного интеллекта в медицине.

