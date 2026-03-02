«Могут тянуть месяцами»: Востоковед назвала сроки завершения войны с Ираном
Лана Раванди-Фадаи заявила НСН, что быстрая пауза в конфликте наступит в том случае, если обе стороны смогут сохранить лицо и объявить цели достигнутыми.
Иран может месяцами вести войну с США, если запас ракет иссякнет, будут использованы другие виды вооружения и инструменты давления, заявила научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в пресс-центре НСН.
«Быстрая пауза в конфликте наступит в том случае, если обе стороны смогут сохранить лицо и объявить цели достигнутыми. Для этого посредники должны быстро оформить негласные рамки. Когда мы говорим про четыре-пять дней, это обычно плановая ударная фаза, но такие конфликты не заканчиваются по расписанию, начинается ответный цикл нестабильности», - отметила она.
Также она оценила возможность Ирана долго участвовать в ракетных перестрелках.
«С одной стороны, военная выносливость Ирана и способность вести долгую войну на износ позволят ему простоять, у страны заранее создана ударная система, баллистические ракеты, дроны. Они способны наносить удары по нескольким направлениям, но многие эксперты сходятся во мнении, что ракетные компоненты – это конечный ресурс, особенно если противник бьет по производственным точкам, а все видно сверху, откуда эти ракеты выпускаются. Возможен быстрый расход баллистических запасов, хотя у Ирана тысячи единиц запасов. Вести ракетную войну Иран бесконечно не сможет, это недели активной фазы. Для США это тоже безумно дорого, дороже, чем Ирану. Иран может тянуть войну месяцами, но в другом формате, так как ракеты иссякнут. Страна перейдет на дроны и будет создавать риски для судоходства», - рассказала она.
28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Убит верховный лидер Хаменеи с семьей, несколько генералов и сотни мирных жителей. Иран отвечает ракетными ударами по израильским городам и американским военным базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании. Закрыто воздушное пространство восьми стран. Все полеты из России в страны Персидского залива приостановлены. При этом, только в Эмиратах сейчас находятся около 20 000 туристов из России. Еще несколько тысяч россиян не могут улететь из Катара, Омана и Бахрейна.
