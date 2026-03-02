«Шпионы везде»: Почему Израиль не боится войны на два фронта
Израильская армия уже давно знакома с возможностями своих противников, поэтому спокойно относится к войне сразу в нескольких местах, заявил НСН Саймон Ципис.
У Израиля есть широкая сеть шпионов, информаторов и диверсантов, поэтому он может себе позволить войну и с Ираном, и с Ливаном, рассказал израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН.
Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил о начале наступательной операции против движения «Хезболла» в Ливане. Ципис подчеркнул, что это было ожидаемо.
«Израиль воюет с “Хезболла” уже более 40 лет — это не новая угроза. Израильская разведка прекрасно знает, сколько у них бойцов, какое у них вооружение, где оно хранится и на какой территории они орудуют. Если бы Израиль хотел ликвидировать это движение, то он бы мог это сделать очень давно. Значит, кому-то нужно поддерживать конфликт на медленном огне. То, что сейчас Тель-Авив вступил в борьбу с “Хезболлой”, было рассчитано, спроектировано и спрогнозировано. Это прокси-войска Ирана — он поддерживает их оружием, людьми и финансами. Это управляемый хаос около наших границ. Но это знакомая угроза, так как “Хезболла” не может ничем удивить или застать Израиль врасплох», — отметил он.
Ципис добавил, что война на несколько фронтов не станет проблемой для израильской армии.
«Израиль очень хорошо контролирует Ливан, Бейрут, группировки, которые там находятся, а израильские шпионы продолжают находиться в этой стране. Также агенты "Моссада" (национальная разведывательная служба Израиля - примечание НСН) есть и внутри Ирана. Там серьезные ресурсы: диверсанты, агенты влияния, предатели внутри иранского режима. До 1978 года Тегеран был ближайшим союзником Израиля на Ближнем Востоке, поэтому эта страна — “домашнее поле” для израильтян. Израиль не боится воевать на два фронта, и это не может выйти из-под контроля. Если не получится добиться свержения иранского режима, то огонь конфликта будет поддерживаться, что в интересах некоторых кругов в Израиле. Это новые заказы оружия, инвестиции и прибыль. Но если режим падет, то возможны два варианта: либо Иран деградирует до уровня Ирака, Ливии и Сирии и окажется в гражданской войне, либо там будет подконтрольный Западу режим. На Иран нужно смотреть как ресурс, а использовать его будут США, Великобритания и Израиль», — заключил собеседник НСН.
Ранее Ципис предупреждал НСН, почему Израиль может начать новую войну на Ближнем Востоке.
