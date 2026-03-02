У Израиля есть широкая сеть шпионов, информаторов и диверсантов, поэтому он может себе позволить войну и с Ираном, и с Ливаном, рассказал израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН.

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил о начале наступательной операции против движения «Хезболла» в Ливане. Ципис подчеркнул, что это было ожидаемо.