СМИ: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США
3 марта 202606:32
Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американских баз на Ближнем Востоке, сообщает NourNews.
По данным агентства, речь идет о ракете нового поколения. Также опубликовано видео запуска.
Агентство отметило, что Тегеран в настоящий момент запускает ракеты различного типа по базам США в регионе.
США и Израиль в ходе кампании против Ирана добиваются уничтожения его системы ПВО и ракетного потенциала, заявил ранее военный обозреватель Дмитрий Корнев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
