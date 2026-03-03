СМИ: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США

Более 100 домов повреждены в Новороссийске в результате атаки украинских БПЛА накануне «Аэрофлот» и S7 объявил о старте вывозных рейсов из ОАЭ Вэнс: США располагают широким спектром возможностей для продолжения атак на иранские объекты Посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками Системы ПВО ближневосточных соседей Израиля и Ирана минувшей ночью вновь активно работали