СМИ: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США

Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американских баз на Ближнем Востоке, сообщает NourNews.

КСИР заявил об уничтожении «оставшихся» объектов ВМС США в Бахрейне

По данным агентства, речь идет о ракете нового поколения. Также опубликовано видео запуска.

Агентство отметило, что Тегеран в настоящий момент запускает ракеты различного типа по базам США в регионе.

США и Израиль в ходе кампании против Ирана добиваются уничтожения его системы ПВО и ракетного потенциала, заявил ранее военный обозреватель Дмитрий Корнев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

