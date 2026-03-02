Востоковед объяснила, почему Россия не будет вступать в войну на стороне Ирана
Юридической обязанности вступать в войну на стороне Тегерана у России нет, заявила НСН Лана Раванди-Фадаи.
Россия будет помогать Ирану дипломатическим путем, также возможны поставки и военно-техническое сотрудничество, заявила научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в пресс-центре НСН.
«Конечно, Россия будет помогать Ирану, но я думаю, что это будет не военная помощь. Консультация у нас ведется постоянно, но у нас нет договора о взаимной военной защите. Юридически обязанности вступать в войну на стороне Тегерана у России нет, мы этого делать не будем, только если Иран сильно попросит, как это было в Сирии. Но Россия и так будет играть очень большую роль: дипломатия, жесткие заявления в адрес Израиля и США, консультация, координации по линии внешнеполитических ведомств. Мы не должны вступать в войну, но военно-техническое сотрудничество присутствует, будут экстренные поставки. Иран делился своим опытом обхода санкций, мы поделимся своим опытом», - рассказала он.
Россия будет делать все возможное, чтобы конфликт США и Ирана не разрастался дальше, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
