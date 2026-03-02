Российские авиаперевозчики понесут миллиардные убытки из-за пересмотра маршрутов полетов в страны Персидского залива, однако эти расходы, скорее всего, им компенсируют. Об этом НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Российские авиаперевозчики пересмотрели маршруты полетов в страны Персидского залива после того, как Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. По словам Горбачева, подобная мера может повлечь за собой миллиардные убытки.