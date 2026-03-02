«Потеряют миллиард»: Во сколько обойдется облет авиакомпаниями Ирана и Израиля
Авиаперевозчики могут потерять миллиард рублей, изменив маршруты рейсов в страны Персидского залива, сказал НСН Виктор Горбачев.
Российские авиаперевозчики понесут миллиардные убытки из-за пересмотра маршрутов полетов в страны Персидского залива, однако эти расходы, скорее всего, им компенсируют. Об этом НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Российские авиаперевозчики пересмотрели маршруты полетов в страны Персидского залива после того, как Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. По словам Горбачева, подобная мера может повлечь за собой миллиардные убытки.
«Пересмотр маршрутов полетов повлечет за собой солидные убытки — речь идет о сотнях миллионов, общая сумма может даже превысить миллиард. Полагаю, авиакомпаниям будут их компенсировать, вряд ли все эти расходы будут за счет перевозчиков. Например, в ОАЭ находятся чуть ли не 100 тысяч российских туристов, а воздушное судно в среднем может взять на борт 150 человек. Непонятно, как их собираются вывозить. Через Египет, через Турцию? Это довольно большой маршрут. Знаю, что, например, наших дипломатов самолетами Ил-76 вывозили через Шарм-эль-Шейх», — сказал Горбачев.
Ранее в Генконсульстве России в Дубае заявили, что выполнение специальных эвакуационных или «вывозных» рейсов из ОАЭ не планируется. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
