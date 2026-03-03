В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
Рейсовый автобус и такси столкнулись на трассе "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла около 07:30 мск на 66-м км дороги. Как отметили правоохранители, 35-летний водитель такси Geely следовал из Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Авто лоб в лоб столкнулось с автобусом ПАЗ маршрута №888 (Извара - Волосово - Петербург). Предварительно, водитель такси получил тяжелые травмы в результате ДТП.
«11 пассажиров автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили травмы средней и легкой степени тяжести», - отметили в МВД.
Как сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти, с места ЧП госпитализировали водителя такси и двух пассажирок автобуса.
Ранее в Краснодаре водитель кроссовера Haval протаранил машину скорой помощи, пострадали четыре человека, напоминает 360.ru.
