Один против всех: Удары Ирана по ОАЭ, Кувейту и Бахрейну сыграют на руку США
Сергей Балмасов заявил НСН, что удары Ирана по ОАЭ нанесут стране не столько финансовый, сколько имиджевый ущерб, что приведет к очень серьезным последствиям для самого Ирана.
Иран ударами по странам Персидского залива настроил против себя даже тех, с кем долго выстраивал партнёрские отношения, теперь этим могут воспользоваться США и Израиль в долгосрочной войне против него. Об этом НСН рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Боевые действия между США с Израилем и Ираном продолжаются. Так, корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Тегеран начал девятый этап операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и США, сообщает государственное телевидение и радиовещание Ирана. Отмечается, целями являются объекты на оккупированных Израилем территориях и американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке и Саудовской Аравии. Балмасов назвал последствия от ударов Ирана по странам-соседям для Исламской Республики.
«Мы видим, что прилетает совсем не по базам, особенно что касается Эмиратов. Для Кувейта и Саудовской Аравии это все не такие больные вопросы. А для Эмиратов, которые считались Меккой финансов, одной из Мекк туризма, это серьезный урон. Материальный урон копеечный, но имиджевый урон, за которым потом последует и материальный - однозначно. При этом я сомневаюсь, что и в Омане довольны, потому что там прилетело по порту, а с ним Иран выстраивал долговременные партнерские отношения, в том числе экономические, было серьезное взаимодействие по газовым проектам и в оборонной плоскости. Так что это может иметь очень серьезные последствия для отношений Ирана с своими ближайшими соседями», - рассказал он.
При этом Балмасов также указал, что теперь Штаты и Израиль могут использовать эту ситуацию в свою пользу.
«Создалась ситуация, когда США и Израиль могут использовать аравийские монархии в долговременной серьезной игре против Ирана. Иран этими своими действиями рассеял ракеты, вместо того, чтобы концентрироваться на одном противнике. К тому же бить по французам, по итальянцам, по странам НАТО – это настраивать против себя и те страны, которые были настроены к нему относительно лояльно», - добавил он.
В ночь на 2 марта иранский беспилотник долетел и до авиабазы британских ВВС на Кипре, повредив там взлётно-посадочную полосу.
Напомним, что к военным действиям также присоединилось и проиранское движение «Хезболла». В ночь с 1 на 2-е марта оно нанесло удар по израильской базе ПРО в окрестностях Хайфы. Также ночью движение обстреляло Тель-Авив, Иерусалим, Ранат Ган, Негев, Шломи. Израиль ответил обстрелами и анонсировал наземную военную операцию. Собеседник НСН призвал не переоценивать опасность от «Хезболлы», которая внезапно подняла голову и стала атаковать Израиль.
«По поводу «Хезболлы»: Израиль, вероятно, будет стараться зачищать эту опасность. «Хезболла» и так ослаблена, к тому же против нее в Ливане, думаю, мобилизуют тех же суннитов, маронитов – христиан. Так что она рискует столкнуться с многовекторным ударом. Хуситы (союзники Ирана в Йемене. - Прим. НСН) фактически изолированы: как они били там по отдельным кораблям, так и будут. Так что их пока можно всерьез не воспринимать. Так что здесь Иран фактически один, ему стоит рассчитывать только на себя. Ну и объявленный иранский джихад не стоит переоценивать. По сути он действовал с 1979-го года, с существования Исламской республики. Ну мобилизуют они, максимум, шиитов, с тех же Эмиратов, в Бахрейне, в Саудовской Аравии. Ну и подавят их, как это было не раз», - подытожил он.
Напомним, что в первые дни войны были устранены верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, некоторые члены его семьи и высокопоставленные иранские военные чиновники. После этого иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
