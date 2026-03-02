Иран ударами по странам Персидского залива настроил против себя даже тех, с кем долго выстраивал партнёрские отношения, теперь этим могут воспользоваться США и Израиль в долгосрочной войне против него. Об этом НСН рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Боевые действия между США с Израилем и Ираном продолжаются. Так, корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Тегеран начал девятый этап операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и США, сообщает государственное телевидение и радиовещание Ирана. Отмечается, целями являются объекты на оккупированных Израилем территориях и американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке и Саудовской Аравии. Балмасов назвал последствия от ударов Ирана по странам-соседям для Исламской Республики.

«Мы видим, что прилетает совсем не по базам, особенно что касается Эмиратов. Для Кувейта и Саудовской Аравии это все не такие больные вопросы. А для Эмиратов, которые считались Меккой финансов, одной из Мекк туризма, это серьезный урон. Материальный урон копеечный, но имиджевый урон, за которым потом последует и материальный - однозначно. При этом я сомневаюсь, что и в Омане довольны, потому что там прилетело по порту, а с ним Иран выстраивал долговременные партнерские отношения, в том числе экономические, было серьезное взаимодействие по газовым проектам и в оборонной плоскости. Так что это может иметь очень серьезные последствия для отношений Ирана с своими ближайшими соседями», - рассказал он.

При этом Балмасов также указал, что теперь Штаты и Израиль могут использовать эту ситуацию в свою пользу.

«Создалась ситуация, когда США и Израиль могут использовать аравийские монархии в долговременной серьезной игре против Ирана. Иран этими своими действиями рассеял ракеты, вместо того, чтобы концентрироваться на одном противнике. К тому же бить по французам, по итальянцам, по странам НАТО – это настраивать против себя и те страны, которые были настроены к нему относительно лояльно», - добавил он.