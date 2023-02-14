«Одержимость и триллионы»: План США по уничтожению России назвали смертельной ошибкой
США делают ставку на Украину в надежде украсть у России «все, что можно». При этом в Вашингтоне понимают, что помощь Киеву не может быть бесконечной.
Американский президент Джо Байден совершает «смертельную ошибку», делая Украину центральным элементом внешней политики, пишет обозреватель Эл Биненфелд в статье для издания The American Thinker.
По его словам, правительство США просто «одержимо Украиной», что ставит под угрозу не только Вашингтон, но и союзников. Биненфелд предрек США проблемы и риски для национальной безопасности из-за истощения запасов оружия, которые все активнее поставляют Украине.
«Неужели Украина теперь стала более ценным союзником, чем страны с сильными экономиками? Благодаря администрации Байдена ресурсы Соединенных Штатов теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей», - резюмировал он.
О том, что США избрали «опасный путь», неоднократно заявлял бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Накануне он объяснил, что Вашингтон хочет уничтожить Россию, за этими планами «стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы».
Макгрегор напомнил, что Запад в 90-е годы прошлого века уже предпринимал попытку «украсть у России все, что можно». Однако она провалилась благодаря грамотной политике Владимира Путина.
«И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — подытожил он.
При этом эксперты отмечают, что в Америке также осознают всю опасность ситуации, понимают, что помощь Киеву не может быть бесконечной. Так, американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, пишет Washington Post со ссылкой на должностные лица.
В Белом доме считают, что Украина может изменить ход конфликта именно сейчас благодаря недавно предоставленной помощи со стороны США и союзников.
Один из чиновников администрации американского президента сообщил изданию, что Байден понимает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи будет сложнее.
«Мы продолжим пытаться внушить им [руководству Украины], что мы ничего не можем делать вечно», — заявил один из источников.
По данным издания, исчерпать «текущий пакет помощи» Киев может уже летом. Источники сообщают, что украинские власти тратят значительные ресурсы на защиту Артемовска. По их словам, президент Украины Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу граждан страны.
Ранее сотрудники администрации США во время поездки на Украину уже предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона. Это случилось на фоне снижения среди граждан США поддержки оказания помощи Украине.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН подтвердил, что республиканцы сейчас хотят инициировать проверки и следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве. По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский проводит «чистку» среди чиновников.
По оценкам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, до украинского народа не доходит 70% выделенных средств из-за коррупционных схем.
Также Климов напомнил в разговоре с НСН, что США все-таки не просто так помогают Украине. По его мнению, Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Киеву, за счет поставок Европе СПГ.
«Что касается США, они эти деньги и возвращают, просто в той логике, которая на поверхности не лежит. Они затеяли украинскую катастрофу, в результате были взорваны газопроводы, большинство наблюдателей указывает на Вашингтон. В результате того, что Европейский Союз, крупнейшие государства, включая ФРГ, стали вынуждены закупать углеводороды у США, от стран ЕС промышленность побежала на территории США, Вашингтон получает доходы, сопоставимые с тем денежным вливанием, которое они делают в связи с украинским процессом», - объяснил собеседник НСН.
США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил НСН военный историк Евгений Норин. Он отметил, что на фоне всего происходящего США перестроили мировые рынки под себя и получили колоссальный заказ для оборонной промышленности.
«С точки зрения США все вообще идет отлично. Они привязали себе Европу намертво, перекрутили потоки ресурсов, газ продают в Европу, получили колоссальный заказ для оборонки. Я не вижу признаков того, что США планируют сворачивать конфликт», - сказал он.
Российская сторона продолжает предупреждать Вашингтон о дальнейшей эскалации конфликта на фоне поставок Украине нового вооружения.
Так, представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что Запад продолжает «накачивать оружием» Украину, усугубляя ситуацию. По его словам, Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей.
«Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе», - объяснил он позицию Москвы.
При этом администрация президента США Джо Байдена работает над одобрением нового пакета бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов, сообщает The Washington Post.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Экс-советник Пентагона: США встали на опасный путь борьбы с Россией
- СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины
- Мраморное море внезапно отступило от берега в районе Стамбула
- США усилили давление на Киев, чтобы добиться успехов на поле боя
- СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву
- В Норвегии заявили, что корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием
- В Евросоюзе рассказали о содержании десятого пакета антироссийских санкций
- В США назвали не новыми рекомендации американцам покинуть РФ
- СМИ: Москва сумела избежать обвала экономики, на который рассчитывал Запад
- В США не могут определить принадлежность трех из четырех сбитых объектов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru