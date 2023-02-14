О том, что США избрали «опасный путь», неоднократно заявлял бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Накануне он объяснил, что Вашингтон хочет уничтожить Россию, за этими планами «стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы».

Макгрегор напомнил, что Запад в 90-е годы прошлого века уже предпринимал попытку «украсть у России все, что можно». Однако она провалилась благодаря грамотной политике Владимира Путина.

«И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — подытожил он.

При этом эксперты отмечают, что в Америке также осознают всю опасность ситуации, понимают, что помощь Киеву не может быть бесконечной. Так, американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, пишет Washington Post со ссылкой на должностные лица.

В Белом доме считают, что Украина может изменить ход конфликта именно сейчас благодаря недавно предоставленной помощи со стороны США и союзников.

Один из чиновников администрации американского президента сообщил изданию, что Байден понимает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи будет сложнее.