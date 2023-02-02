США обяжут Украину отчитаться о полученной помощи
Сотрудники администрации Соединенных Штатов во время поездки на Украину предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона, а также бороться с коррупцией, сообщает The Washington Post.
Это случилось на фоне небольшого снижения среди граждан США поддержки оказания помощи Украине. Поездку совершили должностные лица высокого ранга из Министерства обороны США, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, говорится в статье. Это было своего рода предупреждение относительно американской помощи. Издание отмечает, что это происходит в то время, «когда общественная поддержка Киева снижается», в частности среди республиканцев.
Аппараты генеральных инспекторов трех ведомств опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что во время консультаций их сотрудников с властями Украины указали на «необходимость независимости, прозрачности и подотчетности институтов» этой страны.
Как показал опрос исследовательского центра Pew Research Center, доля граждан США, считающих, что власти предоставляют Украине слишком много помощи, выросла с марта 2022 года почти в четыре раза и достигла 26%.
Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар возмутился поведением некоторых коллег, думающих о делах Киева больше, чем о проблемах американцев.
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