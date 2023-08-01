«Объявление войны»: В Африке поддержали переворот в Нигере, «Вагнер» видит цели

Так, в Нигере ранее произошел военный переворот, в ходе которого от власти был отстранен сторонник Запада президент Мохамед Базум. В четверг, 27 июля, охрана президента блокировала его дворец, после чего объявила, что глава государства отстранен от власти из-за «плохого управления».

Позднее, 30 июля, ЭКОВАС пригрозило путчистам в Нигере военной силой при отказе вернуть к власти Базума. Кроме того, сообщество заявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также организация приостановила оказание финансовой помощи Нигеру и заморозила активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.

«В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Такие меры могут включать применение силы», — заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.

При этом сильно напряглись и во Франции. Мятежники обвинили Париж в подготовке операции по спасению президента. По данным Mehr News, Нигер уже прекратил поставки золота и урана во Францию. Нигер является одной из ведущих стран — экспортеров урана не только во Францию, но и в целом в Европу, на страну приходится четверть таких поставок.

На этом фоне ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону придется договариваться с мятежниками в Нигере, так как вернуть к власти лояльного президента Базума очень сложно.

«Для Франции это удар ниже пояса. В Нигере у Франции две военных базы, порядка 1500 военных. Возможность реагировать есть в случае обострения ситуации. Но здесь не только военный аспект. Для Франции это ключевая страна в регионе и с точки зрения разработки урановых месторождений. Смогут ли они эффективно действовать, чтобы вернуть лояльного президента, пока непонятно. Не думаю, что у Франции это получится, потому что там раскол в армии. Возможно, новые власти с французами как-то договорятся», - говорил Федоров.