«Объявление войны»: В Африке поддержали переворот в Нигере, «Вагнер» видит цели
Буркина-Фасо, Мали и Гвинея поддержали новые власти Нигера. Между тем Францию заподозрили в подготовке операции по спасению президента Базума, а ЧВК «Вагнер» видит новые «контуры задач».
Любое военное вмешательство против Нигера будет означать объявление войны Буркина-Фасо и Мали. Об этом говорится в совместном заявлении переходных правительств этих двух стран.
«Всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», - цитирует заявление AFP.
Отмечается, что также государства предостерегли от «катастрофических последствий» военного вмешательства в Нигере, которое может дестабилизировать весь регион, «как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии». Кроме того, Буркина-Фасо и Мали пригрозили выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в котором у них приостановлено членство из-за военных переворотов. Новые власти Нигера поддержала и Гвинея.
Так, в Нигере ранее произошел военный переворот, в ходе которого от власти был отстранен сторонник Запада президент Мохамед Базум. В четверг, 27 июля, охрана президента блокировала его дворец, после чего объявила, что глава государства отстранен от власти из-за «плохого управления».
Позднее, 30 июля, ЭКОВАС пригрозило путчистам в Нигере военной силой при отказе вернуть к власти Базума. Кроме того, сообщество заявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также организация приостановила оказание финансовой помощи Нигеру и заморозила активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.
«В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Такие меры могут включать применение силы», — заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.
При этом сильно напряглись и во Франции. Мятежники обвинили Париж в подготовке операции по спасению президента. По данным Mehr News, Нигер уже прекратил поставки золота и урана во Францию. Нигер является одной из ведущих стран — экспортеров урана не только во Францию, но и в целом в Европу, на страну приходится четверть таких поставок.
На этом фоне ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону придется договариваться с мятежниками в Нигере, так как вернуть к власти лояльного президента Базума очень сложно.
«Для Франции это удар ниже пояса. В Нигере у Франции две военных базы, порядка 1500 военных. Возможность реагировать есть в случае обострения ситуации. Но здесь не только военный аспект. Для Франции это ключевая страна в регионе и с точки зрения разработки урановых месторождений. Смогут ли они эффективно действовать, чтобы вернуть лояльного президента, пока непонятно. Не думаю, что у Франции это получится, потому что там раскол в армии. Возможно, новые власти с французами как-то договорятся», - говорил Федоров.
Елисейский дворец уже заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере.
Между тем в самом Нигере проходят акции местных жителей, которые ходят с российскими флагами и призывают выгнать французов. Так, Нигер до 1960 года был колонией Франции, французское присутствие там сохраняется. Гвинея, Мали и Буркина-Фасо – тоже бывшие колонии Франции. В этих странах, по некоторым данным, есть представители российской ЧВК «Вагнер».
По данным BBC, переворот в Нигере вызвал опасения у стран Запада, что западноафриканская страна может «развернуться в сторону России», и все торговые связи с ней будут разорваны.
Тем временем на днях объявился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Основатель ЧВК заявил, что контур следующих задач группы «отчетливо прорисовывается». И судя по всему, этот контур совпадает с очертаниями африканского континента.
«Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - подчеркнул Пригожин.
Он отметил, что набор в группу не возобновится, поскольку людей достаточно. Большинство сейчас в отпусках, остальные – в Африке и в Белоруссии, указал он.
При этом ряд экспертов и депутатов считают, что ЧВК может быть переброшена в Африку. Ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН выразил уверенность, что из Белоруссии Пригожин и остальные бойцы направятся в Африку для выполнения задач.
«Белоруссия в последнее время предприняла широкую экспансию на Африканский континент. Мы помним Лукашенко в Зимбабве, эта страна должна была стать хабом, откуда будет распространяться белорусская продукция, влияние и так далее. Африка – это континент, где существует масса незаконных вооруженных формирований, часто они носят племенной характер, спонсируются Западом. Думаю, что для того, чтоб сохранять белорусскую собственность, граждан, интересы в Африке, Пригожин и понадобился Лукашенко», - указывал Алесин.
Ранее, 28 июня, депутат Госдумы Алексей Чепа сообщал, что часть бойцов «Вагнера» по сей день выполняет задачи в Африке. Он также отмечал, что ряд военных ЧВК, которые ушли в Белоруссию, могут быть переброшены в Африку, сообщает «Радиоточка НСН».
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