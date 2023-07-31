Нигер приостановил экспорт золота и урана во Францию
Захватившие власть в Нигере военные приостановили поставки во Францию золота и урана, сообщил британский телеканал BBC.
Отмечается, что Нигер занимает седьмое место в мире по добыче урана. Франция использует ресурсы африканской страны для производства электроэнергии.
В Нигере находится от 500 до 600 французов. Париж пока не принял решение об их эвакуации.
Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона в воскресенье заявила о его решимости защитить соотечественников в Нигере. В Елисейском дворце предупредили, что Париж будет реагировать «немедленно и неукоснительно».
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани, передает «Радиоточка НСН».
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