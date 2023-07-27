Путин пообещал помогать Африке в предотвращении конфликтов

Путин отметил, что Россия вносит вклад в урегулирование текущих кризисов на континенте. Также Москва борется с появлением новых очагов напряженности, помогает решать вопросы продовольственной и экологической безопасности, подчеркнул глава государства.

«Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу», - добавил президент.

В интервью каналу «Россия 24» министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что товарооборот РФ с африканскими странами может увеличиться в два раза к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».

