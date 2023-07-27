Путин пообещал помогать Африке в предотвращении конфликтов
Москва намерена участвовать в предотвращении конфликтов в странах Африки, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге.
Путин отметил, что Россия вносит вклад в урегулирование текущих кризисов на континенте. Также Москва борется с появлением новых очагов напряженности, помогает решать вопросы продовольственной и экологической безопасности, подчеркнул глава государства.
«Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу», - добавил президент.
В интервью каналу «Россия 24» министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что товарооборот РФ с африканскими странами может увеличиться в два раза к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru