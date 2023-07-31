«Удар ниже пояса»: Макрону придется договариваться с мятежниками в Нигере
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил НСН, что Франции вряд ли удастся вернуть лояльного президента Мохамеда Базума.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется договариваться с мятежниками в Нигере, так как вернуть к власти лояльного президента Мохамеда Базума очень сложно, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН.
Захватившие власти в Нигере мятежники объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию, сообщает Mehr News. Мятежники обвинили Париж в подготовке операции по спасению президента. Нигер является одной из ведущих стран — экспортеров урана не только во Францию, но и в целом в Европу, на страну приходится четверть таких поставок. Федоров обрисовал перспективы Франции урегулировать ситуацию.
«Для Франции это удар ниже пояса. В Нигере у Франции две военных базы, порядка 1500 военных. Возможность реагировать есть в случае обострения ситуации. Но здесь не только военный аспект. Для Франции это ключевая страна в регионе и с точки зрения разработки урановых месторождений. По данным источников, до 30% Франция снабжает свою атомную промышленность благодаря Нигеру», - отметил он.
Федоров заметил, что Макрон уже провел экстренное совещание, Франция пытается вернуть лояльного президента Мохамеда Базума, но сделать это будет сложно.
«Макрон в субботу провел совещание Совета безопасности из-за ситуации в Нигере. Франция сейчас пытается организовать блокаду страны благодаря своим союзникам в этом регионе. Смогут ли они эффективно действовать, чтобы вернуть лояльного президента, пока непонятно. Ситуация неопределенная. Не думаю, что у Франции это получится, потому что там раскол в армии. Так просто мятежники не сдадутся. Возможно, новые власти с французами как-то договорятся. Нигер получает от ЕС неплохую помощь, примерно 200 миллионов евро год, что для этой бедной страны существенно. Если ЕС пригрозит, то это будет сильный удар для новой власти», - объяснил собеседник НСН.
Член созданного мятежниками «Национального совета по защите отечества» полковник Амаду Абдраман ранее заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Нигера Хассуми Массуду разрешил Франции наносить удары по стране, чтобы освободить президента Республики, передает «Радиоточка НСН».
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