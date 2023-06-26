«Показали выход»: В Белоруссии заявили, что Пригожин отправится в Африку

«Пригожин пользовался популярностью, но, когда он выступил с мятежом, оказалось, что социальной поддержки у него нет. Как раз Лукашенко ему все эти вещи, наверное, объяснил. Если хочешь договориться с человеком, нужно дать ему выход. Во-первых, сохранить лицо, а во-вторых, показать выход. Белоруссия – это окно для Пригожина, чтобы вернуться туда, где он лучше всего себя чувствует и зарекомендовал себя. Очевидно, он поедет в Африку, за пределы Белоруссии. Лукашенко не терпит самотужных вооруженных формирований, все должно быть под его началом. Работа «Вагнера» в Белоруссии совершенно противоречит стилю правления Лукашенко. Ему Пригожин нужен не в стране, а за ее пределами», - сказал Алесин.

Он отметил, что Белоруссия предприняла «широкую экспансию» на Африканский континент. По словам Алесина, Лукашенко хочет сделать Зимбабве хаббом, откуда будет распространяться белорусская продукция и влияние. Для сохранности всего этого Пригожин и нужен Лукашенко, указал эксперт.

«Белоруссия в последнее время предприняла широкую экспансию на Африканский континент. Мы помним Лукашенко в Зимбабве, эта страна должна была стать хаббом, откуда будет распространяться белорусская продукция, влияние и так далее. Африка – это континент, где существует масса незаконных вооруженных формирований, часто они носят племенной характер, спонсируются Западом. Думаю, что для того, чтоб сохранять белорусскую собственность, граждан, интересы в Африке, Пригожин и понадобился Лукашенко. Согласно Конституции, Лукашенко не может посылать своих военных за пределы страны для участия не только в вооруженных конфликтах, но и даже в миротворческой деятельности», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Алесин выразил мнение, что Пригожин начал вести переговоры с Лукашенко о сворачивании мятежа из-за авторитета президента Белоруссии. По словам эксперта, в России Лукашенко имеет авторитет «защитника справедливости».