«Показали выход»: В Белоруссии заявили, что Пригожин отправится в Африку
Лукашенко хочет сделать Зимбабве хаббом, откуда будет распространяться белорусская продукция и влияние, отметил в эфире НСН эксперт Александр Алесин.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку, заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет поддерживать безопасность белорусского производства в Африке с помощью бойцов ЧВК.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено. Он отметил, что сам глава компании уедет в Белоруссию. Также Песков подчеркнул, что о дальнейшем месте работы Пригожина на территории Белоруссии ему ничего не известно. Александр Алесин отметил, что Пригожин нужен Лукашенко за пределами страны.
«Пригожин пользовался популярностью, но, когда он выступил с мятежом, оказалось, что социальной поддержки у него нет. Как раз Лукашенко ему все эти вещи, наверное, объяснил. Если хочешь договориться с человеком, нужно дать ему выход. Во-первых, сохранить лицо, а во-вторых, показать выход. Белоруссия – это окно для Пригожина, чтобы вернуться туда, где он лучше всего себя чувствует и зарекомендовал себя. Очевидно, он поедет в Африку, за пределы Белоруссии. Лукашенко не терпит самотужных вооруженных формирований, все должно быть под его началом. Работа «Вагнера» в Белоруссии совершенно противоречит стилю правления Лукашенко. Ему Пригожин нужен не в стране, а за ее пределами», - сказал Алесин.
Он отметил, что Белоруссия предприняла «широкую экспансию» на Африканский континент. По словам Алесина, Лукашенко хочет сделать Зимбабве хаббом, откуда будет распространяться белорусская продукция и влияние. Для сохранности всего этого Пригожин и нужен Лукашенко, указал эксперт.
«Белоруссия в последнее время предприняла широкую экспансию на Африканский континент. Мы помним Лукашенко в Зимбабве, эта страна должна была стать хаббом, откуда будет распространяться белорусская продукция, влияние и так далее. Африка – это континент, где существует масса незаконных вооруженных формирований, часто они носят племенной характер, спонсируются Западом. Думаю, что для того, чтоб сохранять белорусскую собственность, граждан, интересы в Африке, Пригожин и понадобился Лукашенко. Согласно Конституции, Лукашенко не может посылать своих военных за пределы страны для участия не только в вооруженных конфликтах, но и даже в миротворческой деятельности», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Алесин выразил мнение, что Пригожин начал вести переговоры с Лукашенко о сворачивании мятежа из-за авторитета президента Белоруссии. По словам эксперта, в России Лукашенко имеет авторитет «защитника справедливости».
«Лукашенко размышлял о том, как выйти из этой ситуации и с наименьшими потерями. Лукашенко в общественном мнении считается защитником справедливости. Полагаю, что тот факт, что Пригожин согласился говорить с Лукашенко, объясняется именно его авторитетом как защитника справедливости. Есть много интернет - трансляций, где Лукашенко наказывает чиновников, разносит их, грозит лишить их постов. Очевидно, что те слои российского общества, которые находятся на низшей ступени социальной лестницы, очень симпатизируют ему. Думаю, что и Пригожин на них рассчитывал. Однако у простых людей более здравое мнение», - резюмировал эксперт.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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