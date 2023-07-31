Африка, Белоруссия или Украина? ЧВК «Вагнер» определяется с целями

Пригожин добавил, что набор в ЧВК «Вагнер» не возобновится, поскольку людей достаточно. Большинство сейчас в отпусках, остальные – в Африке и в Белоруссии, указал он.

Так, комментарий Пригожина стал его первой публичной реакцией на интервью депутата Госдумы, экс-командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова. Последний 19 июля заявлял в интервью НСН без указания источника информации, что 33 тысячи «вагнеровцев» заключили контракты с Минобороны РФ и лишь 7-10 тысяч «остались с Пригожиным». При этом тогда он отметил, что выступает за возвращение вагнеровцев к участию в спецоперации на Украине.

«Если такая возможность есть, ее надо обязательно использовать. Это наши граждане, Пригожин способен ими управлять, они это доказали в Артемовске», - говорил Шаманов.

В новой аудиозаписи Пригожин также заявил, что ЧВК «Вагнер» определяется со своими следующими задачами, «контур которых все более и более отчетливо прорисовывается». И судя по всему, этот контур совпадает с очертаниями африканского континента.

«Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - подчеркнул Пригожин.

На днях в Ниамее (столице Нигера, Африка) собрался крупный протестный митинг у посольства Франции. Протестующие пришли с флагами России и кричали: «Да здравствует Путин», «Да здравствует Россия», «Долой Францию!». Таким образом, митингующие поддержали путчистов, которые свергнули сторонника Запада президента Мохамеда Базума.

Во Франции уже заявили о готовности защитить соотечественников в Нигере. Елисейский дворец 30 июля заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере.