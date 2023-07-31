Африка, Белоруссия или Украина? ЧВК «Вагнер» определяется с целями
Основатель ЧВК Пригожин заявил, что контур следующих задач группы «отчетливо прорисовывается». При этом ряд экспертов и депутатов считают, что ЧВК может быть переброшена в Африку, где недавно произошел военный переворот.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что, «к сожалению, немногие согласились перейти» из ЧВК в силовые структуры России. Соответствующая аудиозапись появилась в Telegram-канале «Grey Zone».
Пригожин на аудиозаписи утверждает, что ни он, ни другие командиры ЧВК не ограничивали бойцов в выборе, переходить им в силовые структуры или нет.
«Долгие годы тяжелой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами, сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в «Группу Вагнера», - сказал он.
Пригожин добавил, что набор в ЧВК «Вагнер» не возобновится, поскольку людей достаточно. Большинство сейчас в отпусках, остальные – в Африке и в Белоруссии, указал он.
Так, комментарий Пригожина стал его первой публичной реакцией на интервью депутата Госдумы, экс-командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова. Последний 19 июля заявлял в интервью НСН без указания источника информации, что 33 тысячи «вагнеровцев» заключили контракты с Минобороны РФ и лишь 7-10 тысяч «остались с Пригожиным». При этом тогда он отметил, что выступает за возвращение вагнеровцев к участию в спецоперации на Украине.
«Если такая возможность есть, ее надо обязательно использовать. Это наши граждане, Пригожин способен ими управлять, они это доказали в Артемовске», - говорил Шаманов.
В новой аудиозаписи Пригожин также заявил, что ЧВК «Вагнер» определяется со своими следующими задачами, «контур которых все более и более отчетливо прорисовывается». И судя по всему, этот контур совпадает с очертаниями африканского континента.
«Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - подчеркнул Пригожин.
На днях в Ниамее (столице Нигера, Африка) собрался крупный протестный митинг у посольства Франции. Протестующие пришли с флагами России и кричали: «Да здравствует Путин», «Да здравствует Россия», «Долой Францию!». Таким образом, митингующие поддержали путчистов, которые свергнули сторонника Запада президента Мохамеда Базума.
Во Франции уже заявили о готовности защитить соотечественников в Нигере. Елисейский дворец 30 июля заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере.
«Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ», - приводит агентство AFP заявление администрации Макрона.
Применением военной силы путчистам пригрозило и Экономическое сообщество стран Западной Африки. Однако ЭКОВАС грозило и Мали, и Буркина-Фасо, где в итоге после военных переворотов остались «вагнеровцы».
В феврале газета Financial Times сообщала, что в Африке находятся порядка 1,5 тысячи бойцов ЧВК «Вагнер», группа присутствует там с 2018 года. Отмечалось, что в Мали ЧВК присутствует с 2021 года, при этом число военных не уточняется. Франция вывела свои войска из этих стран в прошлом году.
После передислоцирования «вагнеровцев» в Белоруссию ряд экспертов отмечали, что бойцы не задержатся в стране надолго. Ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заявлял, что оттуда они и Пригожин направится в Африку.
«Белоруссия в последнее время предприняла широкую экспансию на Африканский континент. Мы помним Лукашенко в Зимбабве, эта страна должна была стать хабом, откуда будет распространяться белорусская продукция, влияние и так далее. Африка – это континент, где существует масса незаконных вооруженных формирований, часто они носят племенной характер, спонсируются Западом. Думаю, что для того, чтоб сохранять белорусскую собственность, граждан, интересы в Африке, Пригожин и понадобился Лукашенко. Согласно Конституции, Лукашенко не может посылать своих военных за пределы страны», - указывал Алесин.
В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа сообщал 28 июня, что часть бойцов «Вагнера» по сей день выполняет задачи в Африке. Он также отмечал, что ряд военных ЧВК, которые ушли в Белоруссию, могут быть переброшены в Африку.
«Они и сейчас там работают. Может, изменится название структуры. Может, другие люди будут отвечать за организацию работ. Но эти структуры как работали до июньских событий, так и работают», - говорил Чепа.
Ранее, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что его стали «напрягать вагнеровцы», которым «хочется на Запад», «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Тогда Лукашенко показал Путину карту с переброской польских военных к границам Союзного государства. По его словам, одно из подразделений польской армии оказалось в 40 километрах от Бреста, другое — в 100 километрах от Гродно, сообщает «Радиоточка НСН».
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