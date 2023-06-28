Депутат Чепа: ЧВК «Вагнер» продолжает работу в Африке
28 июня 202316:11
Часть бойцов «Вагнера» по сей день выполняет задачи в Африке, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он считает, что ряд военных ЧВК, которые ушли в Белоруссию, могут быть переброшены в Африку.
«Они и сейчас там работают. Может, изменится название структуры. Может, другие люди будут отвечать за организацию работ. Но эти структуры как работали до июньских событий, так и работают», - сказал Чепа.
Политик напомнил, что бойцы «Вагнера» до сих пор служат в Африке, охраняя высокопоставленных лиц и важные объекты.
Ранее белорусский политолог Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также выразил мнение, что Евгений Пригожин не задержится в Белоруссии, и вскоре уедет работать в Африку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Чепа: ЧВК «Вагнер» продолжает работу в Африке
- Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО
- СМИ: сбежавших жителей Шебекино захотели наказать за оставление животных
- В МИД РФ призвали государства не участвовать в «саммите мира» по Украине
- Песков назвал спекуляцией утверждения об осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина
- Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис
- Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Истбурне
- Балицкий: ВСУ не способны захватить Запорожскую АЭС
- Минобороны России: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ
- СМИ: Зеленский заявил, что Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru