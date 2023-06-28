Депутат Чепа: ЧВК «Вагнер» продолжает работу в Африке

«Они и сейчас там работают. Может, изменится название структуры. Может, другие люди будут отвечать за организацию работ. Но эти структуры как работали до июньских событий, так и работают», - сказал Чепа.

Политик напомнил, что бойцы «Вагнера» до сих пор служат в Африке, охраняя высокопоставленных лиц и важные объекты.

Ранее белорусский политолог Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также выразил мнение, что Евгений Пригожин не задержится в Белоруссии, и вскоре уедет работать в Африку.

