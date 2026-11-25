Трамп поблагодарил жену за миротворческие усилия по Украине
Глава США Дональд Трамп во время церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения поблагодарил супругу Меланию за миротворческие усилия по Украине.
«[Ты] помогла большому количеству людей в России и на Украине, добившись кратковременного мира, кратковременного прекращения огня, позволив сотням людей покинуть районы, которых в скором времени не будет», - заявил американский лидер.
По его словам, Мелания проделала «фантастическую работу». Трамп поблагодарил ее «от всей нашей страны». Супруга президента вместе с ним принимала участие в церемонии.
Ранее президент США высоко оценил вклад своей супруги, отметив, что она проделала отличную работу по налаживанию диалога между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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