«[Ты] помогла большому количеству людей в России и на Украине, добившись кратковременного мира, кратковременного прекращения огня, позволив сотням людей покинуть районы, которых в скором времени не будет», - заявил американский лидер.

По его словам, Мелания проделала «фантастическую работу». Трамп поблагодарил ее «от всей нашей страны». Супруга президента вместе с ним принимала участие в церемонии.

Ранее президент США высоко оценил вклад своей супруги, отметив, что она проделала отличную работу по налаживанию диалога между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

