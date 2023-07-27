«Пустые разговоры»: Путин оценил заботу Запада об Африке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что забота западных стран об Африке - всего лишь пустые разговоры, сообщает РИА Новости.

Россия отправила Кении свои удобрения

Выступая на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» он напомнил, что России не позволяли безвозмездно отправить удобрения.

«Чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают», - заключил глава государства.

Ранее основатель и гендиректор Фонда Тембекиле Манделы, внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека заявила, что в Африке необходимо искоренить влияние Запада, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗападАфрикаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры