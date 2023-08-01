СМИ: Буркина-Фасо и Мали могут выйти из ЭКОВАС при интервенции против Нигера
1 августа 202303:27
Буркина-Фасо и Мали заявили, что могут выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) при интервенции Нигера, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление переходных правительств этих стран.
Кроме того, если случится военное вмешательство, то они предпримут меры самообороны в поддержку народа и вооруженных сил Нигера.
Как стало известно ранее, мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru