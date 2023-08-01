СМИ: Буркина-Фасо и Мали могут выйти из ЭКОВАС при интервенции против Нигера

Буркина-Фасо и Мали заявили, что могут выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) при интервенции Нигера, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление переходных правительств этих стран.

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Кроме того, если случится военное вмешательство, то они предпримут меры самообороны в поддержку народа и вооруженных сил Нигера.

Как стало известно ранее, мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
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