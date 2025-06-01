ЛУЧШЕ БЕЗ ЕС?

Накануне турецкая газета «Aydinlik Gazetesi» выпустила материал, в котором указано, что Турции не следует допускать делегацию ЕС на грядущие переговоры России и Украины в Стамбуле. Авторы статьи заметили, что в Евросоюзе поддерживают продолжение конфликта между Москвой и Киевом.

«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно, как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами», - писало издание.

В материале также указано, что рост расходов на оборону ЕС и угрозы против РФ не приведут к заключению мира. При этом отмечается, что это вызывает негативное отношение у жителей Европы.