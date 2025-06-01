Обойдутся без ЕС? Кого «не допустят» до переговоров РФ и Украины в Стамбуле
Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня.
В понедельник в Турции состоится второй этап переговоров России и Украины. Составы делегаций этих стране не изменились. При этом в Турции призвали не допустить присутствия на переговорах представителей Евросоюза. Между тем, в США заверяют, что из переговорного процесса по Украине в определенных обстоятельствах может выйти и американский лидер Дональд Трамп.
ЛУЧШЕ БЕЗ ЕС?
Накануне турецкая газета «Aydinlik Gazetesi» выпустила материал, в котором указано, что Турции не следует допускать делегацию ЕС на грядущие переговоры России и Украины в Стамбуле. Авторы статьи заметили, что в Евросоюзе поддерживают продолжение конфликта между Москвой и Киевом.
«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно, как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами», - писало издание.
В материале также указано, что рост расходов на оборону ЕС и угрозы против РФ не приведут к заключению мира. При этом отмечается, что это вызывает негативное отношение у жителей Европы.
До этого спецпосланник президента США Кит Келлог объявил, что на переговорах в Стамбуле будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании.
ТРАМПУ НАДО ВЫЙТИ?
Между тем, бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн отметил, что президент США Дональд Трамп сможет заявить о выходе из переговоров по ситуации вокруг Украины, если Киев не предоставит меморандум на предстоящей встрече в понедельник.
«У Трампа появится искушение сказать Путину: "Эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем"», - сказал МакГоверн в эфире YouTube-канала «Judging Freedom».
При этом немецкая газета «Die Zeit» писала, что неудачные переговоры в Стамбуле и тяжелое положение Украины в зоне СВО могут спровоцировать падение киевского режима.
«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против России, другие сдадутся, третьи станут искать спасения в сотрудничестве (с Москвой – прим. НСН)», - говорится в материале.
ПЕРЕГОВОРЫ В СТАМБУЛЕ
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоится 2 июня. На предстоящей встрече российская делегация намерена передать украинской стороне меморандум по будущему мирному договору. Отмечается, что он включает в себя все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации не изменился. В нее, как и в прошлом раунде, войдут помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
«Если российская делегация будет той же, что и на предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава делегации Украины, что и на той встрече», - объявили в МИД Украины.
В мае 2025 года Киев на переговорах в Стамбуле представили министр обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
16 мая, несмотря на затягивание переговоров Киевом, в Турции состоялась первая за три года встреча представителей РФ и Украины. Тогда стороны договорились представить видение возможностей будущего перемирия и провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Он завершился в прошлые выходные 25 мая.
При этом на первых переговорах украинская сторона запросила организацию встречи глав государств. Россия приняла это к сведению.
Ранее зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в интервью НСН предположил, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может сразу «споткнуться» о территориальный вопрос, но есть и другая тактика.
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