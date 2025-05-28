«Поставить в стойло»: В Госдуме назвали условия для встречи Путина и Трампа с Зеленским
Владимир Зеленский делает заявления о трехсторонней встрече, так как рассчитывает, что сможет опять сделать из этого шоу, поэтому его надо предварительно «поставить в стойло», заявил НСН Алексей Чепа.
Зеленский предлагает провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным, передает агентство AFP.
Однако чтобы провести трехстороннюю встречу лидеров стран России, США и Украины, нужна предварительная двусторонняя встреча главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, чтобы потом не дать главе Украины Владимиру Зеленскому «вилять». Об этом в беседе с НСН рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Встречи должны быть подготовлены. Встреча Путина и Трампа готовится. Просто так, без подготовки результатов этой встречи, она не будет полезна. Для Зеленского важен именно сам повод, а для сторон, которые действительно хотят результата, мира, важно все подготовить. Встреча на троих, может, конечно, состояться, но только после предварительной работы и двусторонней встречи. Конечно, Зеленский будет стремиться превратить все в шоу. Поэтому надо поставить его в соответствующее стойло, где трудно будет вилять и играть. Зеленский очень плохой игрок на этой арене», - заявил он.
По словам Чепы, встреча Путина и Трампа вполне может состояться в этом году, если США выдержат мировое давление.
«Я думаю, в этом году встреча Трампа и Путина реальна. Главное, чтобы администрация Трампа выдержала то давление, которое на нее оказывают внутри США и многие лидеры европейских стран. Многие обстоятельства играют против продвижения мирного соглашения. Мы понимаем, что те попытки администрации Киева и других стран, которые провоцируют дальнейшее развитие конфликта, не приближают мирное соглашение», – подытожил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины.
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон продолжает поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной как ключевой механизм для достижения справедливого и устойчивого мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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