«Встречи должны быть подготовлены. Встреча Путина и Трампа готовится. Просто так, без подготовки результатов этой встречи, она не будет полезна. Для Зеленского важен именно сам повод, а для сторон, которые действительно хотят результата, мира, важно все подготовить. Встреча на троих, может, конечно, состояться, но только после предварительной работы и двусторонней встречи. Конечно, Зеленский будет стремиться превратить все в шоу. Поэтому надо поставить его в соответствующее стойло, где трудно будет вилять и играть. Зеленский очень плохой игрок на этой арене», - заявил он.

По словам Чепы, встреча Путина и Трампа вполне может состояться в этом году, если США выдержат мировое давление.

«Я думаю, в этом году встреча Трампа и Путина реальна. Главное, чтобы администрация Трампа выдержала то давление, которое на нее оказывают внутри США и многие лидеры европейских стран. Многие обстоятельства играют против продвижения мирного соглашения. Мы понимаем, что те попытки администрации Киева и других стран, которые провоцируют дальнейшее развитие конфликта, не приближают мирное соглашение», – подытожил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон продолжает поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной как ключевой механизм для достижения справедливого и устойчивого мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

