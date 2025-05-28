«Встреча с Зеленским, теоретически, на каком-то этапе возможна. Но для этого должен быть достигнут прогресс в урегулировании. Поэтому пока речь идет об организации второго раунда российско-украинских переговоров. Если наши требования будут учитываться Западом и Европой, которая стоит за Киевом, и режимом Зеленского, тогда, возможно движение в направлении каких-то контактов высокого уровня. Зеленский все это говорит, потому что он проигрывает. Он находится под мощным давлением со стороны Запада, они требуют от него успехов, а их нет. Поэтому он будет все более слезно просить такие контакты и пытаться выбить для себя какие-то гарантии. Но нельзя просить о встрече на высшем уровне и одновременно посылать сотни дронов по мирным целям на территории РФ», - рассказал он.

При этом ранее Трамп сделал несколько свежих заявлений, в которых жестко высказался о российском президенте. В частности, после атаки РФ по ВПК Украины в качестве ответа на массированный и беспрецедентный налет дронов ВСУ по регионам РФ, он заявил, что «с Путиным что-то не так», а также пригрозил ему, что тот «играет с огнем».