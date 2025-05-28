Из-за чего Зеленский захотел «втиснуться» в переговоры Путина и Трампа
Владимир Зеленский будет пытаться сейчас «втиснуться» в переговорный процесс Дональда Трампа и Владимира Путина, чтобы «выжить» и выбить себе преференции, заявил НСН Константин Долгов.
Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас находится в позиции проигравшего, этим и обусловлены его заявления с предложениями о трехсторонних контактах, и таких просьб дальше будет все больше. Об этом в беседе с НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Ранее агентство AFP привело цитату Зеленского, что он «готов ко встрече в формате «Трамп — Путин — я». Также украинский лидер отметил, что «если Путину неудобна двусторонняя встреча» с Трампом, то он готов «к любому формату». Долгов отметил, что такие контакты возможны только при условии, если Киев и его спонсоры учтут требования России.
«Встреча с Зеленским, теоретически, на каком-то этапе возможна. Но для этого должен быть достигнут прогресс в урегулировании. Поэтому пока речь идет об организации второго раунда российско-украинских переговоров. Если наши требования будут учитываться Западом и Европой, которая стоит за Киевом, и режимом Зеленского, тогда, возможно движение в направлении каких-то контактов высокого уровня. Зеленский все это говорит, потому что он проигрывает. Он находится под мощным давлением со стороны Запада, они требуют от него успехов, а их нет. Поэтому он будет все более слезно просить такие контакты и пытаться выбить для себя какие-то гарантии. Но нельзя просить о встрече на высшем уровне и одновременно посылать сотни дронов по мирным целям на территории РФ», - рассказал он.
При этом ранее Трамп сделал несколько свежих заявлений, в которых жестко высказался о российском президенте. В частности, после атаки РФ по ВПК Украины в качестве ответа на массированный и беспрецедентный налет дронов ВСУ по регионам РФ, он заявил, что «с Путиным что-то не так», а также пригрозил ему, что тот «играет с огнем».
По словам Долгова, российская администрация научилась спокойно относиться к противоречивым заявлениям зарубежных партнеров и обращать внимания лишь на действия.
«Одно дело какие-то заявления, а другое дело практические шаги. Мы еще со времен администрации Байдена (экс-президент США - прим. НСН) смотрим только на практические шаги. Конечно, у политиков США, наверное, играют роль эмоциональные перегрузки. Но здесь дело в том, на что реально будет готова пойти администрация Трампа. Я бы не стал придавать какой-то дополнительный вес отдельным заявлениям. Если вы обратили внимание, наш президент занимает очень взвешенную и спокойную позицию», - подытожил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что для проведения трехсторонней встречи лидеров стран России, США и Украины, нужна предварительная двусторонняя встреча Путина и Трампа, чтобы потом не дать Зеленскому «вилять».
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