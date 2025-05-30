Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил Россию, что она может оказаться в невыгодном положении на российско-украинских переговорах из-за недостаточно гибкой позиции, передает его слова TRT Haber.

Так, Фидан отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о необходимости полного и немедленного прекращении огня неожиданно оказали влияние на Украину и Европу, которые «проявили гибкость» по отношению к американской позиции и приняли ее.

Таким образом, по словам Фидана, если российская сторона не продемонстрирует тот же уровень компромисса, она может оказаться в невыгодном положении в глазах США и всего международного сообщества.

УГОВОРЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Тем временем в администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что турецкие власти надеются, что будущие переговоры Москвы и Киева поспособствуют прекращению огня.

«Как вы видели по заявлениям господина президента (Турции.— прим. НСН), мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров…двери Турции открыты всегда»,— приводит слова Эрдогана агентство.