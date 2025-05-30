Тишина от Киева и давление на РФ: Кто собирается на переговоры 2 июня в Стамбуле

Пока Киев упорно отмалчивается в ответ на предложение Москвы провести переговоры в Стамбуле 2 июня, России пророчат «слабое положение» из-за ее «негибкости» в переговорах, а в США анонсировали приезд европейских делегаций.

Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил Россию, что она может оказаться в невыгодном положении на российско-украинских переговорах из-за недостаточно гибкой позиции, передает его слова TRT Haber.

Так, Фидан отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о необходимости полного и немедленного прекращении огня неожиданно оказали влияние на Украину и Европу, которые «проявили гибкость» по отношению к американской позиции и приняли ее.

Таким образом, по словам Фидана, если российская сторона не продемонстрирует тот же уровень компромисса, она может оказаться в невыгодном положении в глазах США и всего международного сообщества.

УГОВОРЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Тем временем в администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что турецкие власти надеются, что будущие переговоры Москвы и Киева поспособствуют прекращению огня.

«Как вы видели по заявлениям господина президента (Турции.— прим. НСН), мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров…двери Турции открыты всегда»,— приводит слова Эрдогана агентство.

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Так, ранее с предложением о будущей дате переговоров выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Накануне он заявил, что российская сторона готова предоставить украинской переговорной делегации свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе второго раунда прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

После этого Эрдоган отметил, что не стоит недооценивать слова Лаврова и подчеркнул, что такое предложение российской стороны дает надежду, что стамбульский «мирный процесс начнется снова».

Однако украинская сторона пока так и не дала точного ответа на предложенную Россией дату переговоров. В связи с этим спецпосланник президента США Кит Келлог призвал Киев не делать заявлений о том, что они не приедут на переговоры 2 июня. Его слова приводит ABC.

Он уточнил, что общался с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, который заявил ему, что украинская сторона еще не получила российский меморандум. Однако, по словам Келлога, он предостерег его от отказа приезжать на переговоры и призвал показать свой серьезный настрой.

По данным Келлога, в ближайший понедельник в Турцию также прибудут представители США, а также советники по нацбезопасности из Франции, Великобритании и Германии. При этом он не обозначил, будут ли они участвовать в переговорах.

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ДЕЛАЮТ ВЫБОР

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в рамках своего выступления на заседании СБ ООН по Украине 29 мая заявил, что киевские власти сейчас стоят перед фундаментальным выбором: подписать мирное соглашение по итогам переговоров с Россией или потерпеть неминуемое поражение в военном конфликте.

«Украинской стороне предложено встретиться в Стамбуле 2 июня и обсудить содержание наших меморандумов с подходами к переговорному процессу… Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение... с иными условиями окончания конфликта», - заявил он.

Также он отметил, что власти Украины предпринимают попытки сбить главу США Дональда Трампа с толку, стремясь заставить Штаты снова вести жесткую антироссийскую риторику.

Что касается ответных заявлений самой украинской стороны после предложения России провести второй раунд переговоров 2 июня, то Киев упорно отмалчивается.

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Представитель МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга не ответил напрямую на вопрос о том, поедет ли киевская делегация на переговоры с РФ 2 июня в Стамбул. При этом он напомнил, что Украина ожидает текст российского меморандума об урегулировании. Трансляция брифинга велась в соцсети X.

При этом Тихий подчеркнул, что переговоры с Россией о прекращении огня будут идти «недели и месяцы».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» уточнила, что состав российской переговорной делегации будет прежний. Напомним, что ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков, замглавы МИДа РФ Михаил Галузин и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

При этом на фоне приближающегося второго раунда переговоров в Киеве делают все, чтобы эти переговоры омрачить. Так, ранее телеведущий и журналист Владимир Соловьев в рамках своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что семья Мединского получает угрозы от украинских нацистов. Также накануне появились новости о том, что глава переговорной делегации России в Стамбуле был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда), где также размещена информация о его супруге, детях, отце и сестре.

В связи с этим зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости заявил, что представители Украины не желают видеть Мединского в составе переговорной делегации, так как он «очень жесткий переговорщик».

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ФОТО: ТАСС / Рамиль Ситдиков
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