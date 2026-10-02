Умер лидер группы Venom Конрад Лант

«С глубокой скорбью и разбитыми сердцами мы делимся новостью о том, что Конрад "Кронос" Лант умер... Наследие Venom будет жить в музыке, которую он создал», - указано в заявлении.

Причины смерти музыканта не уточняются.

Группа Venom была создана в 1979 году. Коллектив оказал значительное влияние на тяжелую музыку и формирование трэш-, дэт- и блэк-метала. Конрад Лант в 1979-1987 годах выступал в качестве вокалиста и бас-гитариста группы, затем он занялся сольным проектом Cronos. В начале 1990-х Venom распались, однако в 1995 группа воссоединилась в классическом составе с Лантом, Джеффри Данном и Энтони Бреем.

