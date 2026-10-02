По данным издания, после непубличной встречи с Маском в декабре 2025 года Трамп в течение нескольких часов задавал чат-боту вопросы «о президентстве и наследии». Также президент якобы спросил у Grok, как отреагируют в Венесуэле, если американские силы захватят Мадуро. Чат-бот ответил, что жители республики «скорее всего, будут рады».

Издание напомнило, что позднее Трамп называл Grok «гениальной разработкой».

В январе США атаковали Венесуэлу и захватили Мадуро. Лидера республики и его жену вывезли в Соединенные Штаты и заключили под стражу, пишет «Радиоточка НСН». Мадуро обвиняют в «наркотерроризме».

