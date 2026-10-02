«И тут весь зал встает!»: Чем удивит обновленный мюзикл «Москва слезам не верит»
Максим Ахтямов сказал в эфире НСН, что в новом шоу со зрителями будут больше общаться, а Владислав Кабанов раскрыл новое визуальное решение постановки.
Гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит. Возвращение» станет иммерсивнее для зрителей, которых удивят и видео-декорации, рассказали в интервью специальному корреспонденту НСН режиссеры-постановщики спектакля Максим Ахтямов и Владислав Кабанов.
1 октября на сцену московского «театра ОДЕОН» вернулся в новом камерном формате гастромюзикл «Москва слезам не верит». Специально к возвращению постановки разработано авторское меню из четырех блюд, за высокую кухню в театре отвечает ресторанная группа Антона Пинского Pinskiy&Co. Ахтямов отметил, что шоу стало еще «ближе» к зрителям.
«Мюзикл удивит зрителей атмосферой, динамикой и настроением в зале. В новой постановке "Москва слезам не верит. Возвращение" мы хотели сохранить это настроение, но не терять в качестве шоу. Поэтому и свет, и звук, и вокальные данные актеров вас удивят так же, как и на большой сцене. Со сменой зала постановка не потеряла в качестве, просто все стало более концентрированно, иммерсивнее и ближе к зрителю. То есть ты становишься еще более полноценным участником шоу, чем на большой сцене. С вами будут больше общаться, вас будут трогать, с вами будут шутить, зрители смогут вставать по своему желанию и настроению. В какой-то момент зал невербально просто весь встанет и начнет танцевать», - отметил режиссер.
По его словам, никаких «подставных» зрителей, с которыми общаются актеры, на спектакле нет.
«Во время запуска зрителей актеры внимательно наблюдают за залом и понимают, с кем можно работать и взаимодействовать, кто так же классно откликнется и сделает то, что нужно нам. Это не подставные люди», - разъяснил Ахтямов.
Со своей стороны, Владислав Кабанов рассказал НСН о технических новинках шоу.
«В малом зале у нас другое решение. Портал сценических конструкций выполнен из LED-экранов, что позволяет нам полностью перенести все декорации на видеоконтент. Это стало одним из основных визуальных решений. Вы увидите, как быстро сменяются сцены, как быстро мы перелетаем из локаций Москвы в бар или в театр. Ну а в финале нас ждет другая Москва, сказочная и красивая. А те декорации, которые были использованы в предыдущем шоу, уехали на склад, они отдыхают. Здесь полностью созданы новые декорации, новая арка, новый контент», - заинтриговал собеседник НСН.
Генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер «театра ОДЕОН» Эдуард Ратников ранее рассказал «Радиоточке НСН», что некоторые зрители по 18 раз приходят на спектакли этого театра. По его словам, обновленный мюзикл «Москва слезам не верит» будет идти не менее одного сезона.
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