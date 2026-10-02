Гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит. Возвращение» станет иммерсивнее для зрителей, которых удивят и видео-декорации, рассказали в интервью специальному корреспонденту НСН режиссеры-постановщики спектакля Максим Ахтямов и Владислав Кабанов.

1 октября на сцену московского «театра ОДЕОН» вернулся в новом камерном формате гастромюзикл «Москва слезам не верит». Специально к возвращению постановки разработано авторское меню из четырех блюд, за высокую кухню в театре отвечает ресторанная группа Антона Пинского Pinskiy&Co. Ахтямов отметил, что шоу стало еще «ближе» к зрителям.