Песков: России нужен мир, а не перемирие
России необходим мир на Украине, а не перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как напомнил представитель Кремля, об этом говорил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Песков обратил внимание, что Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям.
«Какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированию. Договоренности могут быть только комплексными», - подчеркнул пресс-секретарь.
Как отметил Песков, Россия всегда открыта к переговорам, пишет RT.
Ранее представитель Кремля заявил, что перемирие на Украине «по сути, ничего не даст». По его словам, в Киеве прекрасно знают, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на «дорогу, которая приведет нас... к устойчивому миру».
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