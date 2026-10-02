Песков: России нужен мир, а не перемирие

России необходим мир на Украине, а не перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, об этом говорил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Песков обратил внимание, что Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям.

«Какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированию. Договоренности могут быть только комплексными», - подчеркнул пресс-секретарь.

Как отметил Песков, Россия всегда открыта к переговорам, пишет RT.

Ранее представитель Кремля заявил, что перемирие на Украине «по сути, ничего не даст». По его словам, в Киеве прекрасно знают, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на «дорогу, которая приведет нас... к устойчивому миру».

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ФОТО: РИА Новости
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