Над Россией сбили 646 беспилотников ВСУ
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России почти 650 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
В период с 20.00 мск 1 октября до 08.00 2 октября военные ликвидировали 646 БПЛА, отмечает RT.
Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях. Также беспилотники нейтрализовали над Крымом, Черным и Азовским морями.
Ранее стало известно, что после атаки БПЛА в Волгограде загорелся жилой дом, одного пострадавшего госпитализировали.
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