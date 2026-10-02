Над Россией сбили 646 беспилотников ВСУ

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России почти 650 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

Над Россией сбили 330 украинских БПЛА

В период с 20.00 мск 1 октября до 08.00 2 октября военные ликвидировали 646 БПЛА, отмечает RT.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях. Также беспилотники нейтрализовали над Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА в Волгограде загорелся жилой дом, одного пострадавшего госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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