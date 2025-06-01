СМИ: Турции не следует допускать делегацию ЕС на переговоры в Стамбуле

Основная роль Анкары на новых переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом должна заключаться в недопуске делегации Европейского союза, поддерживающего продолжение войны, сообщает Aydinlik Gazetesi.

Захарова заявила, что посредников на переговорах в Стамбуле не будет

Издание пишет, что европейские страны желают, чтобы Украина продолжала воевать. Увеличение расходов на оборону Евросоюза и угрозы против России не способствуют заключения мира и вызывают негативное отношение среди европейцев.

Тяжелая ситуация на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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