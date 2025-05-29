Угрозы Мединскому и вранье Умерова: Украина согласилась на переговоры 2 июня
Пока украинцы пытаются врать на счет того, кто кому позвонил и напомнил о переговорах и меморандуме, в РФ сообщили, что российский меморандум готов и будет показан Украине на переговорах 2 июня.
Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня в Стамбуле, с таким предложением выступила Россия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Заявление опубликовано на сайте МИДа.
Он отметил, что российская сторона разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, в котором изложена позиция РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». Также Лавров уточнил, что Россия готова предоставить этот меморандум делегации Украины в ближайший понедельник и дать необходимые пояснения.
КТО ЧЕЙ МЕМОРАНДУМ ЖДЕТ?
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров после масштабного обмена пленными между РФ и Украиной позвонил главе российской переговорной делегации Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума. По словам Зеленского, тогда Мединский пообещал, что меморандум «будет», однако «никто ничего не получил» и укорил за это российскую сторону.
При этом 28 мая Мединский в своем Telegram-канале опроверг эту информацию и сообщил, что это он сам позвонил министру обороны Украины и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.
При этом Мединский уточнил, что украинская сторона «пошла совещаться», однако «совещание затянулось». В связи с этим он еще раз напомнил, что рсосийская делегация в предложенную дату готова лично встретиться и начать работать.
Вечером того же дня Лавров провел телефонные переговоры сначала с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, с которым они обсудили ситуацию на Украине, а затем созвонился с американским коллегой - госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском МИДе.
Уточняется, что Лавров проинформировал Рубио о процессе реализации договорённостей президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, достигнутых в телефонных переговорах 19 мая, а также рассказал о подготовке Россией конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
При этом сам Рубио подчеркнул, что США и, в частности, Трамп настроены на скорейшее решение и завершение конфликта и выразил готовность Штатов содействовать в этом процессе.
Тем временем поздним вечером 28 мая Умеров сообщил, что передал Мединскому украинский пакет меморандума по урегулированию конфликта. Об этом глава Минобороны Украины сообщил в своем Telegram-канале.
Также Умеров подчеркнул, что Россия получила этот документ, и подтвердил готовность «к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе». Также он отметил, что Украина ожидает российский меморандум, чтобы встреча была «не пустой», напомнив, что у России остается еще четыре дня, чтобы она передала свой документ Украине «для обработки».
НИ ДНЯ БЕЗ УГРОЗ
Накануне также стало известно, что семья Мединского получает угрозы от украинских нацистов. Об этом рассказал радиоведущий и журналист Владимир Соловьев в рамках своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По его словам, страдают даже дети помощника президента.
«Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов», — поделился содержанием угроз Соловьев.
При этом Умеров в ходе телефонного разговора с Мединским в ответ на соответствующий вопрос об угрозах в адрес его семьи заявил, что это украинские «нацики», на которых власти «не влияют». В связи с этим Соловьев резонно задался вопросом, с кем Россия ведет переговоры, если правительство Украины не контролирует свои силовые блоки.
В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что угрозы в адрес Мединского направлены на срыв переговорного процесса. Его слова приводит ТАСС.
«… Они делают все для срыва переговоров. Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время. Убивали военных, убивали военных конструкторов…естественно, к этому причастны ГУР», - заявил он.
ТРЕХСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Еще не состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, а Зеленский уже успел предложить провести трехстороннюю встречу в формате «Путин-Трамп-Зеленский». Его слова цитирует AFP. Так, он заявил, что если Путину «неудобна двусторонняя встреча», то он готов «к любому формату».
В связи с этим чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с НСН заявил, что встреча с главой Украины на каком-то этапе возможна, однако для этого есть ряд условий.
«Встреча с Зеленским, теоретически, на каком-то этапе возможна. Но для этого должен быть достигнут прогресс в урегулировании. Поэтому пока речь идет об организации второго раунда российско-украинских переговоров. Если наши требования будут учитываться Западом и Европой, которая стоит за Киевом, и режимом Зеленского, тогда, возможно движение в направлении каких-то контактов высокого уровня», - отметил он.
При этом Долгов подчеркнул, что Зеленский находится в проигрышной позиции, поэтому и начал настаивать на трехсторонних контактах.
«Поэтому он будет все более слезно просить такие контакты и пытаться выбить для себя какие-то гарантии», - рассказал собеседник НСН.
Тем временем Алексей Чепа отметил, что для наличия Зеленского на переговорах Трампа и Путина, необходимо сначала выработать договорённости, которые не позволят ему «вилять».
«Встреча на троих, может, конечно, состояться, но только после предварительной работы и двусторонней встречи. Конечно, Зеленский будет стремиться превратить все в шоу. Поэтому надо поставить его в соответствующее стойло, где трудно будет вилять и играть», - уточнил он в разговоре с НСН.
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