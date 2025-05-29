При этом 28 мая Мединский в своем Telegram-канале опроверг эту информацию и сообщил, что это он сам позвонил министру обороны Украины и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.

При этом Мединский уточнил, что украинская сторона «пошла совещаться», однако «совещание затянулось». В связи с этим он еще раз напомнил, что рсосийская делегация в предложенную дату готова лично встретиться и начать работать.

Вечером того же дня Лавров провел телефонные переговоры сначала с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, с которым они обсудили ситуацию на Украине, а затем созвонился с американским коллегой - госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском МИДе.

Уточняется, что Лавров проинформировал Рубио о процессе реализации договорённостей президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, достигнутых в телефонных переговорах 19 мая, а также рассказал о подготовке Россией конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

При этом сам Рубио подчеркнул, что США и, в частности, Трамп настроены на скорейшее решение и завершение конфликта и выразил готовность Штатов содействовать в этом процессе.

Тем временем поздним вечером 28 мая Умеров сообщил, что передал Мединскому украинский пакет меморандума по урегулированию конфликта. Об этом глава Минобороны Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Также Умеров подчеркнул, что Россия получила этот документ, и подтвердил готовность «к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе». Также он отметил, что Украина ожидает российский меморандум, чтобы встреча была «не пустой», напомнив, что у России остается еще четыре дня, чтобы она передала свой документ Украине «для обработки».